Она меня провоцирует. "Скажи, ты что, не веришь, что при союзе мне лучше жилось?". Я нехотя бросаю: "ваша жизнь – ваше право". Она не сдается.

– Вот обожаю советские фильмы! Украинских вообще не знаю!

– Конечно, их же российскими вытесняли.

– Но это же все "наши"!

Я пожимаю плечами:

– Для меня союз – это уже не "наши".

Она оживляется.

– Как?

– Я украинка.

– А я тогда кто? Я тоже украинка.

– Вы не поняли. Я украинка ПО СУТИ.

Она не понимает. Я прошу ее не трогать меня по этой теме, потому что палата одна, сцепимся, мало не покажется. Не поймет, там глухо.

– Я "Сватов" смотрю до двух часов ночи, мне так заснуть легче... – в надежде поболтать, бросает она.

И вот какая дискуссия здесь возможна? Никакой. "Не спорь с дураками", правильно?

А дело в том, что "наши" – это те, кто сейчас защищается. И как в случае с 300 спартанцами, стоять на стороне меньшинства почетно. Очень почетно. Я сочту за честь тот факт, что именно здесь, где живу и я, живет Забродский. Что именно на нашей стороне Кривонос. Что Турчинов наш, и что Порошенко только наш. И Прозапас, и Петров, и увешанные боевыми медалями ребята, и умудренные боевым опытом мужчины. И погибшие герои, и их осиротевшие дети. Вот они – МОИ. Каждый из таких людей – мой. И страна моя, от Крыма и Донбасса до Львова, каждый ее сантиметр – мой.

И понятие "наши" – это не совок и Ленинград. И не русские, и даже, простите, не беларусы. Потому что Беларусь – это государство беларусов. А Украина – это государство не российское. Оно мое. Оно НАШЕ.

И от того, что этого кто-то не понимает, мне ни холодно, ни жарко.