Тенденция крымнаших. Тетя Рая из соседнего двора страстно голосовала за Россию, ужас как любит Путина, почитает Сталина и волнуется за Сирию. Встретила я тетю Раю недавно, а она из рук вон, как плохо выглядит. Еле ходит, похудела, лицом почернела. Я бы пропустила этот случай, но сегодня я встретила старого друга, балагура и весельчака. Доказывал мне в 2014-м, почему Россия это супер. Я его старалась избегать из-за разногласий. И вот снова встретила в магазине. Бледный, доброго животика совсем нет, землистый цвет лица. Шутить уже не может.
- Ты еще фотографируешь? - спросила я у фотографа.
- Какое там! Еле хожу. Инсульт.
С одной стороны, мол, хотели умереть в России, получите распишитесь. Но я все чаще вижу, как наших крымнаших сменяют понаехавшие. Вроде одни и те же мысли у обоих, да понаехавшие гораздо злее, тупее и мерзотнее.
Вчера одна понаехавшая семья оставила после себя кучу мусора в нашем парке. Пришла беда, отворяй ворота. Надо бы их уже поганой метлой из Крыма вымести...
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