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Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили

2.4тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал украинцев братским народом для россиян.

Об этом помощник Путина заявил, комментируя указ президента о введении ответных санкций против Украины.

"Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Песков.

В свою очередь украинцы быстро ответили в соцсетях на слова пресс-секретаря, заявив, что Песков заблуждается, ведь они уже давно не считают себя "братьями" жителей РФ.

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"До Пескова до сих пор не дошло, что для украинцев уже почти 5 лет нет худшего оскорбления, чем когда скрепостанцы называют нас "братьями", - ответил политолог Алексей Голобуцкий.

"Тамбовский волк тебе брат!" "Твои братья в овраге лошадь доедают", "Хватит вешать лапшу на уши. Где он видел этот братский народ?" - пишут другие комментаторы.

Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили
Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили
Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили
Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили
Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили
Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин выступил с наглым заявлением о Крыме, сказав, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
но по результатам украинских статистических служб 53% думают иначе, братские и надо дружить
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры вас животных ни с одной нацией ничего не связывает, как и и у гитлера - вам нелюдям в аду особый котел))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фашисты бандеры вас кто то спрашивал животных?)))
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2
2
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,кацап власовский,тебя что плющит?
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