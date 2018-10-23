Помощник Путина назвал украинцев братским народом для России: они ответили

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал украинцев братским народом для россиян.

Об этом помощник Путина заявил, комментируя указ президента о введении ответных санкций против Украины.

"Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Песков.

В свою очередь украинцы быстро ответили в соцсетях на слова пресс-секретаря, заявив, что Песков заблуждается, ведь они уже давно не считают себя "братьями" жителей РФ.

"До Пескова до сих пор не дошло, что для украинцев уже почти 5 лет нет худшего оскорбления, чем когда скрепостанцы называют нас "братьями", - ответил политолог Алексей Голобуцкий.

"Тамбовский волк тебе брат!" "Твои братья в овраге лошадь доедают", "Хватит вешать лапшу на уши. Где он видел этот братский народ?" - пишут другие комментаторы.

Песков о спецмерах к Украине: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях pic.twitter.com/wkDUtVDuLB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин выступил с наглым заявлением о Крыме, сказав, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе России.