"Помощи ждать неоткуда!" "Прямая линия" с Путиным разозлила брошенный Крым

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года прошла без прямых включений и вопросов из аннексированного Крыма.

Этот факт очень разозлил местных жителей, у которых накопились проблемы за эти пять лет в оккупации. Ситуация бурно обсуждается на местных пабликах в сети. В частности, пример такой переписки показал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

"Про Крым ничего не было! Помощи ждать неоткуда", – констатируют местные жители. Они подметили, что само слово "Крым" во время эфира произнесли только раз в контексте запуска ж/д сообщения.

Крым

Крымчане возмутились тем, что никто не поднял вопрос об экологии на полуострове. "Властям невыгодно в разгар курортного сезона", – пишут в пабликах.

Некоторые ватники смотрели прямую линию с путиным, но Крым был проигнорирован, вопросов с полуострова не задано >> https://t.co/kK6YrhmzEq , хотя некоторые упоротые весь интернет исписали. Паблик Армянска – единственный, который обсуждает эту тему - уж слишком все плохо в городе pic.twitter.com/RJ75iRpXOG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи в аннексированном Крыму озвучили острые вопросы к Путину, однако ответов они так и не получили.

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