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"Помощи ждать неоткуда!" "Прямая линия" с Путиным разозлила брошенный Крым

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"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года прошла без прямых включений и вопросов из аннексированного Крыма.

Этот факт очень разозлил местных жителей, у которых накопились проблемы за эти пять лет в оккупации. Ситуация бурно обсуждается на местных пабликах в сети. В частности, пример такой переписки показал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

"Про Крым ничего не было! Помощи ждать неоткуда", – констатируют местные жители. Они подметили, что само слово "Крым" во время эфира произнесли только раз в контексте запуска ж/д сообщения.

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Крым

Крымчане возмутились тем, что никто не поднял вопрос об экологии на полуострове. "Властям невыгодно в разгар курортного сезона", – пишут в пабликах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи в аннексированном Крыму озвучили острые вопросы к Путину, однако ответов они так и не получили.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России все вкривь и вкось кроме прямой линии с Путиным
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