Пока в мире продолжается эпидемия коронавируса COVID-19, каждый смотрит на ситуацию по-разному – тогда как одни спекулируют на ценах медицинских препаратов, масок и тест-систем, другие бесплатно раздают услуги и тратят свои средства на помощь в борьбе с болезнью.

Как бизнес реагирует на коронавирус – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дорогие маски и тесты

В Украине во время эпидемии коронавируса бизнесмены взвинтили цены на такие необходимые товары, как маски. Интернет буквально пестрит сообщениями о том, что упаковка масок в 50 штук в супермаркете стоит 1200 грн. МОЗ уже обратился к Антимонопольному комитету и поручил ему проверить цены на средства индивидуальной защиты.

Также частные медицинские компании подняли цены на тесты на коронавирус. Их предлагают провести за 750-1500 грн.

Цены на маски в Украине взвинтили Facebook Юрия Баумана

По словам замглавы минздрава Виктора Ляшко, экспресс-тесты попадут в украинские аптеки примерно 16-17 марта, то есть со дня на день. Цена их будет 300-400 гривен.

Цена на экспресс-тест в киевской клинике

На фоне эпидемии и закрытия границ упали и цены на туры, например, в Египет. "Горячие туры" выглядят очень выгодно – можно найти all inclusive на двоих на 8 дней за 8 тысяч гривен. Но в правительстве призывают турфирмы не наживаться на ситуации.

"Какие турпоездки? Тут мор по миру прошел. Не покупайтесь на дешевые горячие туры. Правительство будет работать с туристическими компаниями, чтобы они себя цивилизованно вели в этой ситуации. Как сказал президент в своем обращении, сейчас не время наживаться на согражданах", – заявил недавно глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отреклись от прибыли

И пока у нас в стране бизнес пытается выжать как можно больше выгоды из сложившейся ситуации, в мире можно наблюдать другую картину – компании отказываются от прибыли ради того, чтобы победить вирус и помочь людям пережить это время.

Например, когда в Китае вовсю бушевал коронавирус и медицинских масок не хватало (а те что были точно так же продавались спекулянтами по огромным ценам), владелец Alibaba Джек Ма направил своих эмиссаров в другие страны мира, чтобы те скупили там маски. Затем их миллионами раздавали бесплатно всем гражданам Китая.

"Для меня это огромный пример. Как богатейший человек Китая в самые тяжелые минуты для своей страны думал не о своей шкуре, но помогал своей стране справиться с трагедией, которая к ним пришла", – написал блогер и владелец медкомпании Алексей Давыденко.

Во Франции есть другой показательный пример – компания LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy для изготовления антисептиков. Уже в течение первой недели они планируют предоставить 12 тонн антисептического геля и направить его в 40 парижских больниц. В дальнейшем компания собирается нарастить выпуск, чтобы еще лучше покрыть дефицит.

LVMH будет выпускать антисептики

Гиганты Google и Microsoft тоже подключились к борьбе против болезни – они предоставили бесплатный доступ к расширенным функциям своих сервисов для видеочатов и удаленных конференций. До 1 июля все организации, работающие с G Suite и G Suite for Education, могут воспользоваться дополнительными функциями Hangouts Meet по всему миру. Они смогут проводить видеоконференции с участием до 250 человек, делать прямые трансляции до 100 000 зрителей, а также записывать и сохранять видеозаписи на Google Диск. Ранее такое дополнение стоило $25 на один аккаунт. Все это поможет компаниям удобно работать в рамках карантина.

Развлечения против болезни

Также зарубежные компании помогают своим гражданам пережить коронавирус дома веселее.

Например, как рассказал украинец Никита П., который сейчас живет в Бельгии, некоторые провайдеры дали жителям бесплатный интернет : "Если раньше я покупал 1 Гб интернета, то сейчас из-за коронавируса мне дали 3 Гб до конца месяца за те же деньги. А площадка для продажи игр и книг установила все цены на отметке в 1 евро, хотя раньше это стоило 30-50 евро. Теперь мне есть чем заняться, пока я сижу дома".

Спутник

В Италии внезапным "помощником" во время карантина стал сервис PornHub, который подарил всем итальянцам премиум-подписку. Это позволяет отключить рекламу и дает доступ ко всем остальным преимуществам. Подписка стала бесплатной до 3 апреля 2020 года, однако затем, по словам представителей сервиса, ее могут , в зависимости от ситуации. Также они отмечают, что будут раздавать бесплатные премиум-аккаунты для всех стран, где начнутся серьезные проблемы из-за коронавируса.

К слову, в Китае сделать такое у них не получилось – там контент 18+ разрешен только с цензурой. Правда, еще в самом начале эпидемии разработчики хентай-игры Mirror из студии Kagami Works раздали 55 тысяч ключей к своей игре китайцам, чтобы те не выходили из дома и не заражались коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!