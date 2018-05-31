"Помощь из РФ?" Ночью в Донецк прибыли танки и "Грады"

В центре оккупированного Донецка в ночь на 31 мая с периодичностью в 5-10 минут якобы проезжали колоны военной техники.

О неспокойной ночи сообщили местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

"Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют", "Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали", — сообщают пользователи.

Местная жительница уточнила, что колонна техники двигалась по улице Розы Люксембург.

"По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и "Грады" точно рассмотрела", — написала она.

При этом, эта информация пока не подтверждена в официальных источниках.

news.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном террористами "ДНР" Донецке наблюдается острый дефицит бензина.