"Помощь из РФ?" Ночью в Донецк прибыли танки и "Грады"

В центре оккупированного Донецка в ночь на 31 мая с периодичностью в 5-10 минут якобы проезжали колоны военной техники.
О неспокойной ночи сообщили местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".
"Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют", "Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали", — сообщают пользователи.
Местная жительница уточнила, что колонна техники двигалась по улице Розы Люксембург.
"По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и "Грады" точно рассмотрела", — написала она.
При этом, эта информация пока не подтверждена в официальных источниках.
news.dn.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном террористами "ДНР" Донецке наблюдается острый дефицит бензина.
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