Помощь и спасение: Гуманитарному штабу Ахметова исполнится пять лет

Во вторник, 6 августа, исполнится пять лет с начала работы крупнейшей благотворительной миссии в Украине и самой масштабной программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба.

Благодаря ей помощь получают самые нуждающиеся жители Донбасса, рассказала на пресс-конференции в Киеве директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая, сообщается на сайте "Фонд Рината Ахметова".

"Когда на Донбасс пришла беда, Ахметов поставил задачу – помогать мирным жителям всем, чем только возможно. Фонд за первые пару месяцев конфликта эвакуировал и расселил на безопасной территории более 10 тысяч человек. Одновременно с этим людей обеспечивали лекарствами, продуктами, одеждой", – отметила Кухоцкая.

Матэу и Кухоцкая Фонд Рината Ахметова

По ее словам, когда на Донбассе проходила эвакуация людей, туда "пошли" первые колонны с гуманитарной помощью от Фонда, он изучал и анализировал ситуацию и потребности мирных жителей. Получив эти данные, Ахметов поручил создать Гуманитарный штаб, добавила она.

"Сегодня помощь доставляется в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках региона они распределяются в стационарных пунктах выдачи", – сказала директор по развитию проектов.

Она добавила, что людям, живущим в зоне конфликта, доставлено свыше 12,3 миллиона наборов выживания, то есть 134 тысячи тонн продуктов.

"Во всех населенных пунктах Донбасса были проведены социологические опросы, на основе этих данных Фонд условно разделил их на три группы, в зависимости от сложности ситуации в них. Понятно, что в первую очередь помощь доставлялась туда, где люди не могли без нее выжить", – подчеркнула Кухоцкая.

По ее словам, за первые два месяца вооруженного конфликта было принято и обработано свыше 30 тысяч обращений: при этом 70% звонивших говорили, что страдают от голода, и просили привезти им еду.

Кухоцкая добавила, что изучать ситуацию Фонд продолжает и сейчас. Исследования показывают, что у мирных жителей Донбасса, живущих в "серой зоне", сохраняется острая потребность в продуктах питания.

"Я только получил назначение в Украину, поехал на Донбасс, и в каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, мы встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ахметов", – сказал представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

По словам представителя Верховного Комиссара ООН, сегодня на востоке Украины потребность в помощи остается чрезвычайно высокой. Людям по-прежнему нужна еда, и потому "очень важно, что Фонд Ахметова продолжает свою работу", несмотря на то, что многие международные организации ушли с Донбасса.

Кухоцкая добавила, что Фонд доставляет помощь вдоль всей 427-километровой линии разграничения.

В рамках пятилетия Гуманитарного штаба в Мариуполе состоится публичная презентация работы распределительного центра – "сердца" штаба. На мероприятие будут приглашены представители международных организаций и общественности, откроется выставка работ детей, участвующих в проекте "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда.

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