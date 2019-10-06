Помолодеете: выяснилась неожиданная польза винограда

Врачи в России рассказали, как полезные свойства винограда способны продлить молодость при правильном употреблении.

Об этом сообщает Lenta.ru. Оптимальной нормой врачи назвали от 150 до 250 граммов в день.

По словам медиков, надо обязательно есть ягоды с косточками и шкуркой, потому что в них содержатся витамины А, Е и К, которые отвечают за укрепление клеток и омолаживающий эффект для кожи. Доктора советуют выбирать более темные ягоды, так как в них больше антиоксидантов.

Также в винограде содержится вещество из группы растительных эстрогенов ресвератол, которое снижает уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах. В винограде присутствуют важные фенольные соединения: кофейная кислота, кверцетин и мирецетин. Согласно некоторым исследованиям, они защищают организм от развития рака.

При этом виноград благотворно действует на все органы. Так, клетчатка помогает пищеварению, а содержащиеся в ягодах минералы положительно влияют на нервную систему.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что врачи раскрыли секрет, как дожить до 80 лет, причем все оказалось просто.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!