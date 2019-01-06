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''Помолитесь возле ограды'': крымчан не пускают в храм в Святвечер

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В аннексированном Крыму пожаловались на то, что жителей Севастополя не пускают в храм на рождественское богослужение.

Речь идет о Владимирском кафедральном соборе, который находится на территории Херсонеса, сообщает "Говорит Москва".

Возле входа собрались более 100 человек, но охранники заявили, что им не давали команды пускать верующих в храм до полуночи. Людям предложили помолиться возле ограды, глядя на собор.

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Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Крым.Реалии

  • Сегодня у православных Сочельник (Святвечер). Традиционно в этот день верующие собираются в церквях и готовятся к встрече Рождества.

  • Собор построен в месте, которое считаеся одним из тех, где в 987 году мог быть крещен киевский князь Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время поздравления украинцев с Рождеством отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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S S
S S
Предателям молитва не поможет
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минин евген
минин евген
ржака! жители севастополя аообше отдельная каста, они камням молиться должны.
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