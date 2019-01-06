''Помолитесь возле ограды'': крымчан не пускают в храм в Святвечер

В аннексированном Крыму пожаловались на то, что жителей Севастополя не пускают в храм на рождественское богослужение.

Речь идет о Владимирском кафедральном соборе, который находится на территории Херсонеса, сообщает "Говорит Москва".

Возле входа собрались более 100 человек, но охранники заявили, что им не давали команды пускать верующих в храм до полуночи. Людям предложили помолиться возле ограды, глядя на собор.

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Крым.Реалии

Сегодня у православных Сочельник (Святвечер). Традиционно в этот день верующие собираются в церквях и готовятся к встрече Рождества.

Собор построен в месте, которое считаеся одним из тех, где в 987 году мог быть крещен киевский князь Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время поздравления украинцев с Рождеством отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории.