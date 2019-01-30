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"Помойное ведро": украинский художник унизил пропагандиста Путина

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко изобразил в карикатуре ведущего пропагандистского российского Первого канала Артем Шейнина.

Новой работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter.

"Соловьёв — соловьиный помет, Скабеева — сливной бачок, Шейнин — помойное ведро", — подписал он картинку.

Карикатурист напомнил и обыграл новые прозвища российских пропагандистов.

Артем Шейнин

Артем Шейнин

Скрин с эфира

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"Помойное ведро": украинский художник унизил пропагандиста Путина

"Помойное ведро": украинский художник унизил пропагандиста Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петров высмеял униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Андрей ПетренкоАртем Шейнин
Место
Украина
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