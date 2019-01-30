"Помойное ведро": украинский художник унизил пропагандиста Путина

Украинский художник Андрей Петренко изобразил в карикатуре ведущего пропагандистского российского Первого канала Артем Шейнина.
Новой работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter.
"Соловьёв — соловьиный помет, Скабеева — сливной бачок, Шейнин — помойное ведро", — подписал он картинку.
Карикатурист напомнил и обыграл новые прозвища российских пропагандистов.
Артем Шейнин
Скрин с эфира
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петров высмеял униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву.
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