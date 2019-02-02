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Помогла война: Украине предложили уникальный опыт Израиля

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Израиль за десятилетия непрекращающейся войны стал одной из самых развитых стран на планете благодаря своей армии. Воюющая Украина может, но не торопится перенять уникальный опыт Израиля.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий, комментируя нынешнее состояние украинской армии.

"Есть хорошее исследование про Израиль. Оно называется "Нация умных людей". Оно о том, как Израиль из небольшого поселения в зоне постоянных конфликтов на спорной территории стал одной из самых инновационных стран на планете, в которой наибольший процент от ВВП тратится на науку и исследования, где пропорция научных исследователей и разработчиков к общему количеству населения самая большая на планете. И как в этом плане Израилю помогла война", – рассказал футуролог.

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Как объяснил Жмеренецкий, секрет в том, что в Израиле общая обязанность служить в армии.

"Но там армия не такая как у нас – унижения, увечья и абсурд. Это высокотехнологичная армия, требующая инженеров, креатива, некоей иерархии, но не "я начальник ты дурак", а коллегиальности. Это лежит в основе еврейской культуры. Благодаря этому армия создала некие социальные лифты, когда люди из разных слоев общества от бедных до богатых могли вместе служить какое-то время, общаться, обмениваться культурой, и потом дальше вне армии один становился инвестором другого", – рассказал он.

"Помимо этого, она воспитывала знания у людей, потому что это высокотехнологичная армия. Она требовала высокого уровня подготовки и образования. В Израиле это сейчас некое образовательное учреждение. Плюс предпринимательский дух, который лежит в основе – побеждать, рисковать и так далее. Это помогло сплотить общество, дать ему новые навыки", – добавил эксперт.

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По словам футуролога, Украина "только на пути к этому находится".

"К сожалению, те коррупционные скандалы, о которых мы постоянно слышим, советский подход к управлению армией, очень низкий уровень технологичности. Наша армия, наверное, и во Второй мировой войне не выиграла бы сейчас по уровню технического оснащения. Только сейчас мы начинаем закупать технологии, только сейчас "Укроборонпром" начинает инвестировать в стартапы. Но это все очень незначительная часть от общего количества вооружения", – отметил он.

Как подчеркнул Жмеренецкий, все то, что Украина производит в военной сфере, ориентировано еще на советскую технику: "Только сейчас пытаются какие-то новые инновации запускать, и то много скандалов о качестве этой техники и о том, насколько прозрачно она закупается у украинских предприятий, связанных с определенными политиками".

"Украина пока не идет по пути Израиля, который позволил ему создать нацию предпринимателей и стартаперов", – заключил эксперт.

Помогла война: Украине предложили уникальный опыт Израиля

dpchas.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году армия Украины намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

По словам президента Украины Петра Порошенко, армия получит такое оружие:

  • Сухопутные войска – шесть тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие и антиснайперские комплексы, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы и ракеты. В планах также – более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.

  • Воздушные силы – десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

  • Для флота – ракетный катер "Лань", будут закуплены малые бронированные артиллерийские и десантные катера, комплексы и средства радиолокации.

  • ВСУ – десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографическую технику.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Алексей Жмеренецкий
Место
Украина
Теги
армияВооруженные силы Украины
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
И будет Украина ЕДИНА, всем пидаRUSSам назло... и если один скажет "Путин" то миллионы подхватят : ХУЙЛО !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Что бы стать как евреи. нужно для начала Христа распять
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Семёнов Александр, ЧМО ущербное, ты уже сегодня слезло с кадыровского члена ?!! Не забывай, что орать "Чечня - это круто!" ты, свинособака, должен 15 раз в день.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ми йдемо в бій переможним ходом, Тверді, міцні, незламні, мов граніт, Бо плач не дав нікому ще свободи, Хто борець, той здобуває світ !
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