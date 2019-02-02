Помогла война: Украине предложили уникальный опыт Израиля

Израиль за десятилетия непрекращающейся войны стал одной из самых развитых стран на планете благодаря своей армии. Воюющая Украина может, но не торопится перенять уникальный опыт Израиля.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий, комментируя нынешнее состояние украинской армии.

"Есть хорошее исследование про Израиль. Оно называется "Нация умных людей". Оно о том, как Израиль из небольшого поселения в зоне постоянных конфликтов на спорной территории стал одной из самых инновационных стран на планете, в которой наибольший процент от ВВП тратится на науку и исследования, где пропорция научных исследователей и разработчиков к общему количеству населения самая большая на планете. И как в этом плане Израилю помогла война", – рассказал футуролог.

Как объяснил Жмеренецкий, секрет в том, что в Израиле общая обязанность служить в армии.

"Но там армия не такая как у нас – унижения, увечья и абсурд. Это высокотехнологичная армия, требующая инженеров, креатива, некоей иерархии, но не "я начальник ты дурак", а коллегиальности. Это лежит в основе еврейской культуры. Благодаря этому армия создала некие социальные лифты, когда люди из разных слоев общества от бедных до богатых могли вместе служить какое-то время, общаться, обмениваться культурой, и потом дальше вне армии один становился инвестором другого", – рассказал он.

"Помимо этого, она воспитывала знания у людей, потому что это высокотехнологичная армия. Она требовала высокого уровня подготовки и образования. В Израиле это сейчас некое образовательное учреждение. Плюс предпринимательский дух, который лежит в основе – побеждать, рисковать и так далее. Это помогло сплотить общество, дать ему новые навыки", – добавил эксперт.

По словам футуролога, Украина "только на пути к этому находится".

"К сожалению, те коррупционные скандалы, о которых мы постоянно слышим, советский подход к управлению армией, очень низкий уровень технологичности. Наша армия, наверное, и во Второй мировой войне не выиграла бы сейчас по уровню технического оснащения. Только сейчас мы начинаем закупать технологии, только сейчас "Укроборонпром" начинает инвестировать в стартапы. Но это все очень незначительная часть от общего количества вооружения", – отметил он.

Как подчеркнул Жмеренецкий, все то, что Украина производит в военной сфере, ориентировано еще на советскую технику: "Только сейчас пытаются какие-то новые инновации запускать, и то много скандалов о качестве этой техники и о том, насколько прозрачно она закупается у украинских предприятий, связанных с определенными политиками".

"Украина пока не идет по пути Израиля, который позволил ему создать нацию предпринимателей и стартаперов", – заключил эксперт.

dpchas.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году армия Украины намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

По словам президента Украины Петра Порошенко, армия получит такое оружие:

Сухопутные войска – шесть тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие и антиснайперские комплексы, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы и ракеты. В планах также – более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.

Воздушные силы – десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

Для флота – ракетный катер "Лань", будут закуплены малые бронированные артиллерийские и десантные катера, комплексы и средства радиолокации.

ВСУ – десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографическую технику.

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