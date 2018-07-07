"Помогите, я тону!" Украинских пользователей поразила история спасения ребенка

Случай в одном из украинских спортивных оздоровительных лагерей для детей едва не обернулся страшной трагедией. Одна из отдыхающих случайно засняла на видео момент, как в бассейне тонет ребенок.

Мальчик лежал вниз головой и пытался просить о помощи. Только после слов "Помогите, я тону!" взрослые среагировали. Автор видео - сотрудница The World Bank in Ukraine Лариса Лелека - как раз и стала спасительницей ребенка. Эту историю она рассказала на своей странице в Fcebook.

Она вытащила мальчика из воды и применила маску для искусственной вентиляции легких, которую взяла с собой на всякий случай. В результате ребенок остался жив, но попал в реанимацию.

"В нашем случае спасатель был скорее сторожем бассейна и кассиром. Совершенно беспомощен, как и три тети медперсонала, что терли ноги и держали пузырек с зеленкой и нашатырем в руках", - объяснила Лелека.

При этом она призвала родителей быть бдительными и приобрести себе такой же аппарат, какой спас жизнь этому мальчику.

"На фото замечательный rescue kit 50 грн, он всегда со мной. Это маска с клапаном для искусственной вентиляции легких, которую я подарю маме парня, как только его выпишут из реанимации", - сказала она.

Пользователи в сети оценили ее поступок и быструю реакцию. Рассказ набрал уже около 4 тыс. лайков и 2,3 тыс. репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном Гидропарке вечером 12 июня утонул мужчина. Он пытался переплыть Венецианский пролив, но начал идти под воду на середине пути.