Помог большой пенис: бариста рассказал, как построил карьеру в порно

Порноактер Энди Блэк рассказал, что своей карьерой обязан двум факторам: большому пенису и вдохновившей его статье в журнале Vice.

История юноши опубликована на сайте издания. Его заинтересовал материал репортера Грэхама Исадора о заработке вебкам-моделей, а котором он заявлял, что самые талантливые и эффективные из героинь расследования получали около восьми тысяч долларов в месяц. Эта информация вдохновила парня на карьеру в порно.

Позже в интервью журналисту, Блэк рассказал, что его семья была неблагополучной, а в школе он связался с плохой компанией. В 2017 году он поучаствовал в ограблении. Несколько недель в заключении заставили парня задуматься о том, чего он хочет в жизни.

Энди Блэк

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У него была мечта стать репером или медбратом. Однако все же имел амбиции зарабатывать деньги, используя свою физиологическую особенность — большой пенис. По словам парня, длина органа превышает девять дюймов (почти 23 сантиметра).

Позже он начал работать в кофейне Starbucks во Флориде и параллельно исследовал рынок вебкама и порно. На этом поприще юноша стал успешным, но приватные эротические сессии стали мешать работе: он должен был готовить кофе, а в это время фанаты требовали новых откровенных фото. Блэк пробирался в уборную, чтобы выполнить их просьбы. Через месяц доходы от порно в четыре раза превысили зарплату бариста.

Поэтому он ушел из кофейни и продолжил работать в порно.

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