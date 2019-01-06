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"Помню этот секс": Ляшко рассказал, как шалил в юности

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире шоу Анны Буткевич "Без грима" рассказал о своей первой любви по имени Алла.

"Не буду называть фамилию, потому что у нее уже трое детей. Мы учились в интернате. Я даже этот секс помню. Cняли номер в гостиннице специально. Мне было лет 14 тогда", — рассказал Ляшко.

"Помню этот секс": Ляшко рассказал, как шалил в юности

Скриншот с видео

По словам политика, через полгода он отправился на каникулы домой. В один из дней к ним в гости приехали родители Аллы.

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"Стук в дверь, мама открывает, а там родители Аллы, говорят: "Она беременна. Давайте что-то делать". Мама рассказала. Я говорю: "Что делать? Буду жениться". Она мне: "Ты сдурел?! Жениться в таком возрасте". А потом оказалось, что все было не совсем так, как родители рассказывали. Мы потом еще встречались, было много всего", — вспомнил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко рассказал о своем отношении к пародиям, которые на него делает, в частности, студия "95 квартал" во главе с Владимиром Зеленским.

Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
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Батрух Василь
Батрух Василь
Тьфу.
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