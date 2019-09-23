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23 сентября • обновлено в 18:28
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"Помирай, очередь еще не подошла": в Крыму забили тревогу из-за катастрофы с медициной

1.5т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму люди не могут попасть в государственные больницы, поскольку очередь длится неделями, а то и месяцами.

Об этом местные жители пишут в соцсети. Соответствующие скриншоты из симферопольского паблика опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, один из жителей Симферополя пожаловался на полный беспредел в 7-й городской больнице – там записаться на прием можно только в определенные дни с 8:00 до 8:30. Ближайшая дата – через несколько недель.

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Мужчина также показал журнал своих звонков – получить ответ в больнице он пытался 100 раз, но безуспешно.

Другие пользователи поддержали дискуссию, рассказав о личном опыте лечения.

"Запись к терапевту: есть через 2 недели окошко, а потом еще дней через 50 можно будет попасть к эндокринологу", – написала крымчанка Ира Нешева.

"Беспредел полный во всех больницах. Короче, хоть помирай а твоя очередь еще не подошла", – добавила Юлия Барсукевич.

"Помирай, очередь еще не подошла": в Крыму забили тревогу из-за катастрофы с медициной
"Помирай, очередь еще не подошла": в Крыму забили тревогу из-за катастрофы с медициной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители пожаловались, что в Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чушь какая то. Все записи к врачам узкой специализации идут через терапевта, нравится это или нет. Не нравится ДМС в любой понравившейся клиники.
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5
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Вы фсе врети пхаххахахаххахахааааа
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Poroshenko Petro, да ,не обращай внимание это у него после кори осложнения!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Ага, прохрюкало животное после мед. реформ Доктора Смерть на Украине
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