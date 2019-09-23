"Помирай, очередь еще не подошла": в Крыму забили тревогу из-за катастрофы с медициной

В аннексированном Крыму люди не могут попасть в государственные больницы, поскольку очередь длится неделями, а то и месяцами.

Об этом местные жители пишут в соцсети. Соответствующие скриншоты из симферопольского паблика опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, один из жителей Симферополя пожаловался на полный беспредел в 7-й городской больнице – там записаться на прием можно только в определенные дни с 8:00 до 8:30. Ближайшая дата – через несколько недель.

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Мужчина также показал журнал своих звонков – получить ответ в больнице он пытался 100 раз, но безуспешно.

Другие пользователи поддержали дискуссию, рассказав о личном опыте лечения.

"Запись к терапевту: есть через 2 недели окошко, а потом еще дней через 50 можно будет попасть к эндокринологу", – написала крымчанка Ира Нешева.

"Беспредел полный во всех больницах. Короче, хоть помирай – а твоя очередь еще не подошла", – добавила Юлия Барсукевич.

Симферополь

Хроники обычного капца медицины гаванью pic.twitter.com/7nDzqdiryx — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители пожаловались, что в Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку.

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