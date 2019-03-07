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"Поминочки затянулись?" Янина Соколова ярко ответила беглому экс-нардепу о Крыме и Донбассе

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Украинская журналистка Янина Соколова емко ответила сбежавшему в Россию экс-нардепу Игорю Маркову, который сравнил Майдан с началом поминок по Украине.

Она предложила ему соблюдать все похоронные традиции и вместо трех горсток земли бросить стране обратно оккупированные территории. Яркое обращение к коллаборанту она озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Ой, Марков, чего, поминочки затянулись, да? Пятый год уже не хороните. Сколько ты уже бутылок водки не чокаясь опрокинул? Знаешь, по традиции на похоронах еще кидают три горстки земли. Так вот, мы ждем, пока вы обратно бросите Крым, Донецк и Луганск. А там глядишь — и Пасха", — сказала Соколова.

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Не менее яркое послание она адресовала всем кремлевским пропагандистам и тем, кто выступает на их программах в целом.

"Амазонка из сарматкских степей и одной грудью заткнет рот любому Соловьеву-разбойнику. И затопит молочными реками кисельные берега", — резюмировала украинская журналистка.

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Темы
российская пропагандаАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персоны
Янина СоколоваИгорь Марков
Место
Украина
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Петров Игорь
Петров Игорь
...ну вот , очередной рузький вафлистъ марков выполз из за поребрика в надежде заработать на боярышник...пусть ветошь эта помечтает...Янина -сжигатель ваты.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Петров Игорь, марков не совсем русский(по породе).Эта жаба- бывший гагаузский мент по кличке марадона.Мусорный король Одессы.Его еще называли "авторитетом".На деле обычная скотина и дешевка-бздливый горлопан.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Янина специалист по работе ртом.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры злые, потому что их тварей люди презирают)))
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