"Поминочки затянулись?" Янина Соколова ярко ответила беглому экс-нардепу о Крыме и Донбассе

Украинская журналистка Янина Соколова емко ответила сбежавшему в Россию экс-нардепу Игорю Маркову, который сравнил Майдан с началом поминок по Украине.

Она предложила ему соблюдать все похоронные традиции и вместо трех горсток земли бросить стране обратно оккупированные территории. Яркое обращение к коллаборанту она озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Ой, Марков, чего, поминочки затянулись, да? Пятый год уже не хороните. Сколько ты уже бутылок водки не чокаясь опрокинул? Знаешь, по традиции на похоронах еще кидают три горстки земли. Так вот, мы ждем, пока вы обратно бросите Крым, Донецк и Луганск. А там глядишь — и Пасха", — сказала Соколова.

Не менее яркое послание она адресовала всем кремлевским пропагандистам и тем, кто выступает на их программах в целом.

"Амазонка из сарматкских степей и одной грудью заткнет рот любому Соловьеву-разбойнику. И затопит молочными реками кисельные берега", — резюмировала украинская журналистка.

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