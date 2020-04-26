Поминальные дни на карантине в Украине: как провести и что нельзя делать

Во вторник, 28 апреля, в Украине отмечается Радоница – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи.

Обычно в этот день люди идут на кладбище, чтобы помянуть усопших родственников, но в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса правила изменились, пишет OBOZREVATEL.

В условиях карантина, верующим рекомендовано воздержаться от посещения храмов и других общественных мест.

Поэтому в Православной церкви Украины призвали на Радоницу 28 апреля помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой (на странице ПЦУ в Facebook будет сообщено о такой возможности).

Отправиться на кладбища украинцы не смогут, поскольку на данный момент они в Украине закрыты.

Поминальные дни в Украине "Информатор Киев"

Если же говорить о традиционных запретах, то в поминальные дни нельзя вспоминать покойного человека плохими словами и осуждать его. Принято говорить либо хорошее, либо ничего.

Священнослужители не приветствуют поминание усопших громкими гуляниями и распитиями спиртного на кладбищах возле могил. Это место тишины, а не шума, веселья и разгула.

В поминальный день нельзя отказывать в милостыне, особенно на кладбище или в церкви.

В эти дни запрещено заниматься грязной работой по дому и на приусадебном участке. Также священники утверждают, что в поминальные дни нельзя ругаться и сквернословить, так как считается, что души умерших нас слышат и огорчаются из-за этого.

Кроме того, в поминальных записках нельзя писать имена тех, кто не был крещен и самоубийц.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19 посещать кладбища в поминальные дни будет запрещено.