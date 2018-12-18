Поместная церковь в Украине: Ватикан поставил на место МП

Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной православной церкви в Украине.

Как пояснил архиепископ Евстратий (Зоря) на странице в Facebook, фактически это знак того, что вступило в силу каноническое признание Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита.

"Весьма болезненная новость для Московской патриархии и очень весомая для католического и всего христианского мира", - подчеркнул он.

"Хотя отсутствие евхаристийного единства между католической церковью и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе поместные церкви: дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги", - добавил Евстратий.

А это значит, по его словам, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса.

"Возможно именно поэтому Вселенский Патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную церковь", - предположил Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний заявлял, что продолжит общение с представителями УПЦ МП. Он выразил надежду, что сторонники Московского патриархата будут приобщаться к новосозданной церкви.