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Поместная церковь в Украине: Ватикан поставил на место МП

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Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной православной церкви в Украине.

Как пояснил архиепископ Евстратий (Зоря) на странице в Facebook, фактически это знак того, что вступило в силу каноническое признание Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита.

"Весьма болезненная новость для Московской патриархии и очень весомая для католического и всего христианского мира", - подчеркнул он.

Поместная церковь в Украине: Ватикан поставил на место МП

"Хотя отсутствие евхаристийного единства между католической церковью и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе поместные церкви: дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги", - добавил Евстратий.

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А это значит, по его словам, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса.

"Возможно именно поэтому Вселенский Патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную церковь", - предположил Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний заявлял, что продолжит общение с представителями УПЦ МП. Он выразил надежду, что сторонники Московского патриархата будут приобщаться к новосозданной церкви.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Евстратий (Зоря)Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
чубатые. вы сейчас типа мармоны. ужас.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
День 6-го января Красный день календаря Чёрный он лиль для того Кто из секты и кому царь хуйло
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Круглов Александр
Круглов Александр
теперь понятно, что раскольники и самосвяты этого Сатанинского шабаша лягут и под иезуита Варфоломея и под его крышу - Ватикан.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Круглов Александр, невозможен раскол между греческим православием и московской сектой, гундяевская кликуша)))
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