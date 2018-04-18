Есть такая византийская традиция. Она мне не нравится. Но изменить ее я не в силах, поэтому приходится приспосабливаться. Традиция такая: церковные автокефалии получают не столько Поместные Церкви, сколько государства. Поэтому вселенский патриарх, прежде чем выдать Украинской Церкви Томос про Автокефалию, хочет видеть позицию как власти, так и церковных иерархов. И хоть Церковь отделена от государства, есть миллионы верующих, граждан Украины, которые имеют право чтобы Государство Украина озаботилось про признание вселенским патриархом их Церкви. Оно (государство) должно выступить менеджером по обеспечению прав своих граждан. К тому же создание Поместной Украинской Церкви - это вопрос нацбезопасности и уничтожения "русского мира". Поместная Церковь - это даже не гвоздь в крышку гроба "русского мира", а молоток, которым радостно и точно будут заколачиваться туда гвозди.

К Петру Алексеевичу много вопросов но они в первую очередь касаются внутренней политики Главы Государства. Что касается политики внешней, тут он проявляет себя как государственный деятель наивысшего уровня. Вопрос признания Украинской Церкви - это как раз вопрос внешней политики, который необходимо решать. И решение данного вопроса исполнит давние чаяния украинцев. Дело в том, что идея украинской автокефалии далеко не новая, впервые она прозвучала на Соборе в декабре 1917 года, а 1 января 1919 год УНР приняла Закон про автокефалию Украинской Церкви.

Какую выгоду получает от этого вселенский патриарх? Он получает серьёзный аргумент в противостоянии с папскими амбициями патриарха Гундяева, ибо последний хочет быть даже главнее Иисуса Христа. Получив в союзники Украинскую Церковь, патриарх Варфоломей становится вселенским не только номинально, но действительно первым среди равных всего православного мира.

Создание УПЦ МП в 1992 году стало возможно лишь потому, что сепаратистское собрание 18 старых офицеров КГБ, одетых в епископские облачения, мечтало вернуться в сферу интересов России и было очень серьезно Россией поддержано. Создание Поместной Украинской Церкви - это движение к свободе в Господе Нашем Иисусе Христе, исполнение и утверждение канонов Православия, а также укрепление фундамента Украинской государственности.

Молимся об этом. Христос Воскрес!