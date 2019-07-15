"Ползучий реванш начался давно": у Авакова сделали заявление

После скандального анонса телемоста между каналом NewsOne и пропагандистским кремлевским ТВ в Украине заговорили о "начале пророссийского реванша".
"Но ползучий реванш произошел давным-давно", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Шкиряк возмутился "политикой двойных стандартов".
"Реванш начался тогда, когда Медведчука назначали переговорщиком от Украины в Трехсторонней группе. Когда Порошенко предоставил ему возможность "воскреснуть" в украинской политике. Реванш начался тогда, когда закрывали дела против бывших "регионалов". Когда в 2014-2016 годах ни один из них, если не брать Ефремова, не предстал перед судом", – рассказал он.
"И когда мы сегодня говорим о "начале" реванша – я подчеркиваю, что реванш начался давно. Он был ползучий", – указал советник Авакова.
По его словам, в МВД последние пять лет "кричали" о том, что украинский эфир нужно защитить от российского информационного террора.
Телеканалы NewsOne и 112 он назвал абсолютно пророссийскими. Впрочем, признал Шкиряк, некоторое время им удавалось "удачно маскироваться".
"Два года – с 2014 по 2016-й – они очень удачно маскировались. Если взять тот же 112-й, то они сначала давали дозированную информацию 80/20. Условно говоря, 80% проукраинской информации и 20% – назовем ее "ватной". Это была такая технология", – объяснил он.
Анонс телемоста с пропагандистами вызвал возмущение в Украине
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".
Идея эфира с кремлевскими пропагандистами вызвала возмущение представителей власти и общественности.
В результате телеканал сообщил об отмене телемоста "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".
Национальный совет по вопросам радио и телевидения на внеочередном заседании постановил начать проверку NewsOne на предмет государственной измены.
Впрочем, не исключено, что некий "телемост" все же состоится. Передача до сих пор числится в расписании российского ТВ-канала на 12 июля.
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