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"Ползучий реванш начался давно": у Авакова сделали заявление

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После скандального анонса телемоста между каналом NewsOne и пропагандистским кремлевским ТВ в Украине заговорили о "начале пророссийского реванша".

"Но ползучий реванш произошел давным-давно", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Шкиряк возмутился "политикой двойных стандартов".

"Реванш начался тогда, когда Медведчука назначали переговорщиком от Украины в Трехсторонней группе. Когда Порошенко предоставил ему возможность "воскреснуть" в украинской политике. Реванш начался тогда, когда закрывали дела против бывших "регионалов". Когда в 2014-2016 годах ни один из них, если не брать Ефремова, не предстал перед судом", – рассказал он.

"И когда мы сегодня говорим о "начале" реванша – я подчеркиваю, что реванш начался давно. Он был ползучий", – указал советник Авакова.

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По его словам, в МВД последние пять лет "кричали" о том, что украинский эфир нужно защитить от российского информационного террора.

Телеканалы NewsOne и 112 он назвал абсолютно пророссийскими. Впрочем, признал Шкиряк, некоторое время им удавалось "удачно маскироваться".

"Два года – с 2014 по 2016-й – они очень удачно маскировались. Если взять тот же 112-й, то они сначала давали дозированную информацию 80/20. Условно говоря, 80% проукраинской информации и 20% – назовем ее "ватной". Это была такая технология", – объяснил он.

Анонс телемоста с пропагандистами вызвал возмущение в Украине

Анонс телемоста с пропагандистами вызвал возмущение в Украине

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".

  • Идея эфира с кремлевскими пропагандистами вызвала возмущение представителей власти и общественности.

  • В результате телеканал сообщил об отмене телемоста "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Национальный совет по вопросам радио и телевидения на внеочередном заседании постановил начать проверку NewsOne на предмет государственной измены.

  • Впрочем, не исключено, что некий "телемост" все же состоится. Передача до сих пор числится в расписании российского ТВ-канала на 12 июля.

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Темы
Телемост с Россией Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
пропаганда СМИ Россия телемост
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Сало Уронили
Сало Уронили
аваков был в розыске за артек..юбит это животное молоденьких
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