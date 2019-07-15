"Ползучий реванш начался давно": у Авакова сделали заявление

После скандального анонса телемоста между каналом NewsOne и пропагандистским кремлевским ТВ в Украине заговорили о "начале пророссийского реванша".

"Но ползучий реванш произошел давным-давно", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Шкиряк возмутился "политикой двойных стандартов".

"Реванш начался тогда, когда Медведчука назначали переговорщиком от Украины в Трехсторонней группе. Когда Порошенко предоставил ему возможность "воскреснуть" в украинской политике. Реванш начался тогда, когда закрывали дела против бывших "регионалов". Когда в 2014-2016 годах ни один из них, если не брать Ефремова, не предстал перед судом", – рассказал он.

"И когда мы сегодня говорим о "начале" реванша – я подчеркиваю, что реванш начался давно. Он был ползучий", – указал советник Авакова.

По его словам, в МВД последние пять лет "кричали" о том, что украинский эфир нужно защитить от российского информационного террора.

Телеканалы NewsOne и 112 он назвал абсолютно пророссийскими. Впрочем, признал Шкиряк, некоторое время им удавалось "удачно маскироваться".

"Два года – с 2014 по 2016-й – они очень удачно маскировались. Если взять тот же 112-й, то они сначала давали дозированную информацию 80/20. Условно говоря, 80% проукраинской информации и 20% – назовем ее "ватной". Это была такая технология", – объяснил он.

Анонс телемоста с пропагандистами вызвал возмущение в Украине 24tv.ua

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