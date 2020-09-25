Пользователей "ВКонтакте" в Украине поставят на учет в полиции – СНБО
Алексей Данилов заявил, что начата работа по окончательной блокировке российского ресурса
В ней принимают участие зарубежные партнеры
Некоторые граждане могут иметь проблемы с законом из-за запрещенной соцсети
Обо всех пользователях запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" будет известно правоохранительным органам.
Что касается людей, которые будут распространять пророссийский контент, то они рискуют иметь проблемы с законом. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при сотрудничестве МВД и "Нафтогаза Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться", – сказал он.
"И если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", – подчеркнул Данилов.
Он также заверил, что СНБО во взаимодействии с зарубежными коллегами намерена окончательно заблокировать работу "ВКонтакте" в Украине.
"У нас, согласно законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не должна работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институций от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этими вопросами", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, сотрудники запрещенной в Украине соцсети сумели обойти часть блокировок путем быстрой смены проксисерверов. Однако вскоре эта проблема будет решена.
"В стране есть институции, которые за это отвечают. Сейчас это находятся в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", – пообещал Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 сентября запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" сообщила, что смогла обойти блокировку для своего мобильного приложения.
В то же время, на сайт "ВКонтакте" украинцы зайти не могут.
В Кабмине между тем заявили, что готовят обращение к Google, Apple и другим провайдерам программного обеспечения с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" для пользователей из Украины.
Напомним, запрет на работу "ВКонтакте" действует в Украине с мая 2017 года.
Указом президента Владимира Зеленского от 14 мая 2020 года санкции против пропагандистских соцсетей, сайтов и ресурсов РФ были продлены на срок от 1 до 3 лет.