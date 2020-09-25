Пользователей "ВКонтакте" в Украине поставят на учет в полиции – СНБО

Обо всех пользователях запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" будет известно правоохранительным органам.

Что касается людей, которые будут распространять пророссийский контент, то они рискуют иметь проблемы с законом. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при сотрудничестве МВД и "Нафтогаза Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться", – сказал он.

"И если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", – подчеркнул Данилов.

Он также заверил, что СНБО во взаимодействии с зарубежными коллегами намерена окончательно заблокировать работу "ВКонтакте" в Украине.

"У нас, согласно законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не должна работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институций от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этими вопросами", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, сотрудники запрещенной в Украине соцсети сумели обойти часть блокировок путем быстрой смены проксисерверов. Однако вскоре эта проблема будет решена.

"В стране есть институции, которые за это отвечают. Сейчас это находятся в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", – пообещал Данилов.

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