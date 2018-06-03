Польза молока: в Украине шокировали результатом эксперимента

Ежедневное употребление молока повышает уровень кальция и витамина D.

Поэтому в европейских школах дети ежедневно получают стакан молока, но в украинских – его не видят даже первоклассники. Об этом идет речь в социальном эксперименте ТСН.

Эксперимент проводили в Томашпильской средней школе в Винницкой области. Там в столовой был установлен специальный молокомат. Весь класс, начиная с февраля, пил по 180 граммов этого напитка ежедневно.

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Отмечается, что по состоянию на февраль уровень кальция и витамина D был в норме только у одного ребенка. У других же уровень кальция в крови был очень низким.

После трех месяцев эксперимента витамин D не достиг идеальных показателей, но в среднем вырос на треть. У детей также наблюдался здоровый румянец.

По словам общественной активистки Ларисы Билозир, в Украине согласно постановления 2004 года, детям необходимо употреблять 18 граммов молока в день, хотя это очень мало.

"Это ничего, а нужно 180, и мы уже написали обращение к министру АПК, чтобы внесли изменения в постановление, потому что это ненормально", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, цены на молочку в Украине взлетели до мировых уровней.