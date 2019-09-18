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18 сентября • обновлено в 19:17
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Получили путевки от "Русского мира": в Крым приехали 30 сирийцев

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В детский лагерь "Артек", который находится в аннексированном Россией Крыму, отправили 30 сирийских школьников.

Дети получили путевки от фонда "Русский мир" за победу в олимпиаде по русскому языку, сообщает пресс-служба "Артека".

В лагере сирийцы начали новый учебный год. Главная цель их приезда – научиться понимать русскую речь на слух, тренировать произношение и расширить словарный запас.

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В Крым по путевках от "Русского мира" приехало 30 сирийцев

В Крым по путевках от "Русского мира" приехало 30 сирийцев

Пресс-служба "Артека"

"В рамках курса мы повторяли звуки и буквы, учили лексику, читали сказки, смотрели мультфильмы. Я надеюсь, что это станет стимулом для детей продолжать изучение, потому что им на самом деле интересен русский язык и все, что связано с Россией", – рассказал учитель русского языка и литературы Кирилл Мешков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в крымский "Артек" незаконно приехали звезды российского и советского кинематографа.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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