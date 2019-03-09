Вывесил сине-желтый флаг и хотел "убить" Путина: скандальная история изгнанного из Украины россиянина

Безработный россиянин из города Торопец Тверской области Владимир Егоров 26 февраля вывесил на своем доме украинский флаг. 51-летний бывший электрик таким образом поддерживает украинского политзаключенного – Олега Сенцова.

В России Егоров получил условный срок за пост в соцсети "ВКонтакте", где назвал Путина крысой. Сам он считает, что все его беды начались из-за борьбы с местными коррупционерами.

Егоров трижды пытался уехать в Украину, последний раз летом 2017 года. Тогда он пересек границу и попросил убежища. Но через три недели сотрудники спецслужбы якобы вывезли Егорова назад. Сказав напоследок, что его лишили права въезжать в нашу страну. Затем его забрали белорусские спецслужбы и передали ФСБ в России. Егоров провел несколько месяцев в СИЗО и получил условный срок. Впрочем, правозащитница, которая помогала мужчине, говорит, что все может быть не так однозначно. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Боролся с вырубкой леса и воровством песка

Городок Торопец в Тверской области насчитывает чуть более 12 тысяч жителей. Медвежий угол, 400 км до Москвы и 320 км до Твери. "Наш городок расположен так далеко от крупных городов, что ФСБшник мне говорил, чтобы я переезжал куда-нибудь поближе, а то ему неохота ко мне ехать. Я тут один раз вышел с плакатом на протест и понял, что все бесполезно, никого нет. Я решил, что все наши жители сидят в интернете и нужно действовать там", – поясняет нам Егоров.

Егоров вывешивает у себя на доме украинский флаг Facebook Владимира Егорова

Тогда мужчина пораскинул мозгами и решил, что действовать нужно хитрее.

"Я один и мне нужна политическая защита. Как в покере, надо блефовать. Вот Навальный, я с ним согласен, но с ним же меня еще быстрее загребут. Тогда я обратил внимание на "Яблоко". С их некоторыми тезисами я согласен, они сказали, что и Крым не российский. Но это Явлинский, это же все равно пропутинская партия. И тогда решил – вступлю к ним, и у меня будет прикрытие. А как раз в России готовились к выборам и им нужны были активисты на местах", – вспоминает начало своей деятельности Егоров.

Facebook Владимира Егорова

В результате, кроме пиара "Яблока", по словам Егорова, ему поручили вести еще и группу под названием "Граждане Торопца".

"Меня назначили там модератором, и моя задача была валить местную ОПГ. Это наше местное руководство. Думаю, как с ними бороться? Тогда я решил расследовать коррупцию местной власти. Они тут так воруют, что и следователем быть не надо, все видно", – поясняет свою деятельность Владимир.

Еще он публиковал в группе фото местной элиты, куда входят те, кто обогащается на воровстве песка, вырубке леса. "Они тут виллы себе понастроили и вечеринки в гавайском стиле устраивают. Я эти фото в группе выставляю, народ ржет. Говорят, мэр города свое утро начинал с того, что ему распечатывали мои посты, и он их читал", – смеется Егоров.

Путина назвал крысой

Но условный срок Егоров получил за то, что прокомментировал известное высказывание российского премьера Дмитрия Медведева. На одной из встреч его спросили, почему учителя так мало получают? Российский чиновник ответил, что высокие зарплаты можно получать только в бизнесе.

"В интернете стали собирать подписи за его отставку. А я прокомментировал. Медведева назвал дебилом с нулевым рейтингом, но не в нем дело. А валить нужно главную кремлевскую крысу с его подельниками. Вот это мне и приписали как экстремизм и призыв к убийству Путина", – возмущается Егоров.

Вскоре к нему пришли с обыском, забрали компьютер: "Я тогда им говорил, что, может, на первый раз я просто сотру свой пост. Но нет, сказали, по тебе решение уже принято. А я знаю, это местное ОПГ на меня нажаловалось наверх".

После этого, по словам Егорова, ему начали угрожать: "Мне в личку в соцсетях писали, угрожали, говорили, чтобы я убирался из города, обещали расправиться с ребенком. Я все эти скрины показывал дознавательнице, а она только отворачивалась".

Егорову били окна в доме Facebook Владимира Егорова

Facebook Владимира Егорова

Решил бежать в Украину

Тогда Егоров решил бежать и просить убежища в Украине.

"Я все эти побеги представлял по фильмам. Думал, можно хоть в трусах границу перейти и тебя сразу примут. Но оказалось все не так просто. У меня не было загранпаспорта. Я же 50 лет, сколько живу на белом свете, из своего Торопца не выезжал. Когда бандиты написали, чтобы я убирался из города, я сначала в Брянск ломанулся. Перешел российскую границу, но на украинской меня развернули. Потом на другом КПП попробовал, там девушка с автоматом куда-то позвонила и сказала, что нельзя без паспорта", – говорит Егоров.

Потом россиянин связался с правозащитницей Анастасией Зотовой, которая посоветовала написать Юлии Архиповой в Киев – она как раз руководит проектом, который помогает эмигрантам.

"Юля дала мне анкету на украинском языке, сказала заполнить. После этого сказала ехать через Беларусь, через "Веселовку". Когда пройду белорусскую границу, украинскую мне откроют, они предупредили", – описывает свою попытку Егоров.

Машину мужчина кинул в ближайшем к границе белорусском селе и пошел. На этот раз его встретили нормально, сняли его рассказ на видеокамеру, дали сим-карту и справку о том, что он ждет решения по предоставлению убежища в Украине.

Егоров рассказывает, что за три недели умудрился в Чернигове найти работу. "Смотрю объявление, искали работника на швейные машинки. А электрик и сварку знаю. Пригласили меня, там оказался маленький заводик, они тесьму делают, шнурки. Я им запаял машинку, потом что-то сварил, понравилось. Дали полставки и 4 тысячи гривен зарплаты. Я так обрадовался, мечтал даже, что ноутбук куплю вместо планшета".

Егорову подожгли дом Facebook Владимира Егорова

Посадили в машину и вывезли на границу

Но через пару недель у Егорова снова подожгли дом в Торопце. "Жена с ребенком спали. Проснулись оттого, что в жилье ввалились пожарные и кричат: чего спите, дом горит. Это так меня пугали, они же не знали, что я уехал. Дом спасли, но жена больше туда не заходила, уехала к матери в деревню. Она мне сказала, что я всю семью взял с собой на войну, всех подставил. Но я не думал, что уже и убивать начнут, это же не Чечня. Тогда я обратился в СМИ, чтобы стало известно, что я в Украине", – вспоминает Владимир.

А через четыре дня за Егоровым на его работу в Чернигове приехали четверо, по его словам, это были сотрудники СБУ, которых он и раньше видел.

"Они не были в масках, их лица я видел. Спросили, где я живу, отвезли туда, дали время все собрать, посадили в машину и повезли. Думал, везут в тюрьму. А потом смотрю, знакомые места, граница. Тихонько спрашиваю у одного, а что я сделал? Он, отвернувшись к окну, сказал, что я не прошел проверку, что я наврал, против меня в России нет уголовного дела. Хотя мне даже жена говорила, что меня подали в федеральный розыск".

Егорова выпроводили на нейтральную территорию, где он простоял несколько часов. В это время правозащитники пытались помочь, но бесполезно. Далее ему посоветовали ехать в Минск.

Автомобиль Егорова никто не тронул, в белорусском селе за ним присматривала пожилая женщина. На нем он добрался до Минска, где примерно две недели прожил в хостеле.

"Я не скрывался. Жена говорила, чтобы я ехал домой, не украл же я миллионы. Правозащитники пытались что-то сделать, я писал письма, подписывал бумаги. Но через две недели за мной пришло белорусское КГБ. Они так и сказали консьержу, это КГБ. Вытащили меня из кровати, оформили мне административное правонарушение, как будто я где-то был пьяный и ругался. И через два дня надели мне мешок на голову, посадили в машину и повезли к российской границе. Говорили, что я украинский СБУшник, даже пистолетом щелкнули. А напоследок мне сказали, чтобы я никому не говорил, что меня везло белорусское КГБ, их тут не было", – вспоминает Егоров.

"Я быдло, поэтому еще и жив"

Егоров говорит, что на границе с Россией его передавали, как в детективном кино:

"Думал, бить будут, в лес повезли. Они меня допрашивали там. Потом я еще им дорогу к ИВС в Торопце показывал. Сидел там с другими подозреваемыми. Один там мать убил. А я говорю, что Путина хотел убить. Арестовали на два месяца. Потом две недели провел в Ржеве, в СИЗО, там старая тюрьма, еще Екатерининская, крысы по мне ночью бегали. Потом СИЗО в Твери, в спецблоке меня держали, ломали, потому что я отказался давать показания. Говорили, что я СБУшник. Я тогда очень боялся за брата и за семью. Они ведь мне деньги присылали, вдруг их еще пособниками сделают. Я ведь не олигарх, обычный электрик, я быдло, наверное, поэтому еще и жив".

Егоров говорит, что отпустил его следователь неожиданно, на подписку о невыезде. И предупредил, что если еще раз сбежит, то живым его уже брать не будут. По мнению Егорова, следователь просто забыл вовремя продлить срок его содержания под стражей.

Егоров на суде Facebook Владимира Егорова

Жена Егорова уехала в Подмосковье, там поселилась в 20 метровой комнате с детьми, работает учительницей.

"Я думал, тоже новую жизнь начну. Чего воевать против танков голыми руками. Устроился на работу. А через месяц там узнали, кто я такой и меня уволили. Тогда я понял, что находиться рядом с семьей, опасно. Меня ФСБшник предупредил, что может позвонить своим коллегам в Вознесенск. Представляете, если кто-то из них придет в школу и просто побеседует с директором? Жену просто уволят, а она единственная кормилица. Я уехал в Торопец. Живу в доме с забитыми окнами, обгоревшими воротами. Работы для меня тут нет, состою в центре занятости, получаю 850 рублей пособия. Мы с женой развелись, чтобы у нее не было проблем. Я бы уехал из этой страны, устроился бы хоть унитазы чистить, мне плевать, лишь бы не тут", – сокрушается Егоров.

Вывесил флаг Украины

А в день своего рождения, 26 февраля Егоров повесил на своем доме украинский флаг. Заказал его на AliExpress. Флаг, правда, оказался некачественным, ветер его потрепал, мачту свалил. "Сейчас занимаюсь ремонтом и снова повешу. Мы так далеко от Твери, что ФСБшникам придется ночь сюда ехать. До этого времени я флаг сниму, а потом снова повешу", – смеется Егоров.

Facebook Владимира Егорова

Соседи спрашивают Егорова, почему тот вывесил флаг. В глубинке не знают, кто такой Олег Сенцов. Да и особо поддерживать местные мужчину не хотят. Хотя сам Владимир считает, что люди просто боятся открыто об этом говорить.

В работе Егорову отказывают Facebook Владимира Егорова

У правозащитников остались вопросы

OBOZREVATEL связался с Юлией Архиповой, руководителем проекта EmigRussia, которая помогала Егорову получить убежище в Украине, и попросил ее рассказать, что же произошло с мужчиной:

"К нам обратился Владимир Егоров. У него действительно была 282 статья (экстремизм) на ровном месте. Это человек из региона России, обычно таким людям сложно получить помощь. Его никто не знает, он никого не знает, некому за него поручиться. Но адвокатом его была Светлана Сидоркина, которая защищала и Александра Кольченко. Поэтому вопросов у меня не возникло".

По словам Юлии Архиповой, Егоров действительно въехал в Украину и подался на получение убежища прямо на границе, потому что у него не было загранпаспорта. "У него взяли документы, его проинтервьюировали. А дальше к нему начались вопросы", – говорит Юлия.

Владимир Егоров Facebook Владимира Егорова

По словам Архиповой, существует стандартная процедура, по которой в течение трех недель после обращения человека за убежищем, миграционная служба должна решить – оформляет она его документы на рассмотрение или нет. Процедура рассмотрения может длиться от полугода до бесконечности, а пока три недели он живет со справкой. Если ГМС отказывает подавать документы, то у человека есть пять дней, чтобы он мог обжаловать это в суде. И только потом речь идет о его выдворении с территории Украины.

"С Егоровым произошло следующее. Его действительно выкрали люди, которые не представились. Но все мы предполагаем, что это не сотрудники миграционной службы. Его вывезли на границу, на Синьковку, там границы Украины, Беларуси и России. Его легко оттуда могли забрать российские пограничники. Он хотел обратиться в СМИ, но я сказала нет, потому что тогда точно станет известно его местонахождение и его точно россияне заберут. Я сообщила об этом в организацию "Право на защиту", их представитель в Чернигове попытался выяснить, что произошло. Но украинские пограничники наотрез отказались пропускать Егорова назад. И единственный выход был – ехать в Беларусь", – отметила Архипова.

Уже в Беларуси Егорову помогали представители правозащитной организации Human Constanta.

"К сожалению, Егоров нарушил все инструкции по личной безопасности. Например, он постил в соцсети фото, по которым можно было догадаться, где он находится. Зачем он это делал, я не знаю. В результате в Беларуси за ним пришли. Ему оформили мелкое хулиганство, это у них стандарт. И депортировали в Россию", – пояснила Юлия.

Также Архипова удивляется, что после нескольких месяцев в российском СИЗО, еще до приговора, Егоров вдруг выходит на подписку. По идее, человек, который уже пытался скрыться от следствия, не может выйти на свободу.

"Хорошо, что он получил условный срок, все таки у него жена и дети. Но у меня остается много вопросов. Например, не мог ли он обменять свою физическую свободу на информацию о том, как мы спасаем беженцев?" – беспокоится Юлия.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.