Инициированный Президентом Украины процесс получения Украинской православной церковью автокефалии и попытка объединить разные патриархаты в одну поместную церковь дает первые результаты: начато противостояние между Русской православной церковью и Константинополем, что может привести к довольно серьезному религиозному конфликту на территории православных государств, в который Украина будет втянута особенно сильно.

Новости Никакой Турецкой Православной Церкви не существует

Вообще, на мой взгляд, самой большой дикостью сегодня является то, что в начале 21 века люди серьезно обсуждают конфессиональные вопросы. Ввиду сегодняшних процессов в православной церкви иногда возникает такое впечатление, что ты читаешь не новости сегодняшнего дня, а учебники истории о церковном расколе при Никоне на каком-нибудь Вселенском Соборе. Когда-то давно эти процессы действительно имели под собой смысл, и разделение церквей проходило на основе идеологических вопросов. Сегодня же это в любом случае выглядит как фарс.

Тем не менее, сегодня мы являемся свидетелями того, как быстро и активно формируется религиозный театр военных действий на территории православных государств. Вчера, в ответ на принятое Константинополем решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви Синод русской православной церкви принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом.

Понятно, что этот конфликт максимально выгоден России. Русская православная церковь – самая сильная, влиятельная и богатая организация среди всех православных церквей. То, что произошло вчера, ляжет в основу раскола православных церквей. РПЦ продолжит поднимать вопросы о нарушения Вселенского патриарха, будет ставить под сомнение его легитимность, дискредитировать любое его право на принятие каких-либо решений, а также усиливать свои контакты с католической церковью. А в дальнейшем Россия будет делать все, чтобы привлечь на свою сторону максимальное количество православных церквей.

В Украине же ввиду данной ситуации может разыграться новый конфликт религиозного характера: противостояния вокруг храмов, митинги прихожан и так далее. Нужно понимать, что для России потеря украинской церкви недопустима ни в каком виде. В этом смысле Украинская православная церковь лежит больше в сфере интересов российского государства и правительства, чем в сфере интересов патриарха РПЦ. Церковь - это инструмент влияния в Украине, который Россия никогда не выпустит из рук.

Странно, конечно, что, имея один вооруженный конфликт с Россией, мы втягиваемся еще и в религиозные конфликты внутри своей страны. Страна, которая пытается вести войну на разных фронтах, вряд ли может рассчитывать на большие успехи. Религиозные конфликты всегда носили очень тяжелые формы, всегда сопровождались большим кровопролитием и поэтому далеко не факт, что стратегия втягивания в этот религиозный конфликт является для Украины сегодня правильной.

Но так как уже случилось то, что случилось, и, вступив в войну на этом новом фронте, нам необходимо проанализировать и спрогнозировать все те ходы, которые будет совершать наш противник, учесть все возможные сценарии развития дальнейших событий, и разработать свою стратегию для реализации своих целей и защиты своих интересов в этом конфликте.