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17 сентября • обновлено в 15:58
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"Получаю смс": пресс-секретарь Зеленского рассказала об угрозах

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ей угрожали в соцсетях, а также писали "много неприятных слов".

Об этом она сказала в интервью изданию "Йод". По словам Мендель, у нее уже накопилось немало "хейтеров" в сети.

"Я не знаю, есть ли там не только политические. Вот сегодня получила смс-ку, что со мной что-то там сделают. Так, пишут иногда неприятные вещи, угрожают, в комментариях много хейтерського отношение", – отметила она.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Йод

Пресс-секретарь президента добавила, что такое отношение наблюдается не только к ней, но и к многим работникам Офиса президента.

"Наиболее агрессивная социальная сеть – Twitter. Там есть категория людей, которые относятся к определенной политической партии. Комментарии очень странные, почему-то они идут вразрез не только с моим отношением к миру, моей философией или позицией, но вопреки здравому смыслу", – рассказала она .

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По словам Мендель, чаще всего ей упрекают за посты на английском языке. Пресс-секретарь отметила, что, хотя они и дублируются на украинском, но людей это не останавливает.

"Они этого не видят и к тому же решили, что пресс-секретарь президента страны, которая стремится вступить в ЕС, не может публиковать информацию на одном из самых распространенных языков мира", – сказала она.

Мендель добавила, что сначала очень переживала из-за "нападений" в соцсетях, но со временем поняла – негатив будет постоянно и независимо от текстов. Поэтому, прокомментировала она, перестала реагировать на такие ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заявление пресс-секретаря президента Украины о том, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам у гражданских объектов на Донбассе, вызвало общественный резонанс.

  • Мендель не сдержала эмоций, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено первому заместителю СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.

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Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
дураков много, тем более заказных, но есть и опасные, Зеленскому надо быстрее реорганизовывать коррумпированные силовые структуры - именно в них сейчас наибольшая опасность...
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