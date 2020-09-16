Польский генерал – о ВСУ в войне против России: вам есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться

В Украине завершился трехдневный визит делегации Войска Польского. По его итогам европейские партнеры высоко оценили уровень подготовки армии Украины и ее профессионализм в войне против России.

Как сообщила пресс-служба Командования ОС ВСУ, впечатлениями о современных украинских Героях лично поделился командующий Оперативного командования ВС Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.

"Украинские военные имеют уникальный опыт, накопленный во время длительного противостояния российской вооруженной агрессии. Вам есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться", – заявил представитель руководства польской армии.

Кроме того, он добавил, что Польша заинтересована в сотрудничестве с украинскими коллегами. Прежде всего, речь идет о расширении сотрудничества с Десантно-штурмовыми войсками, Военно-морскими и воздушными силами ВСУ.

Со своей стороны командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев выразил слова благодарности польским коллегам за внимание и заинтересованное отношение к вопросам реформирования украинской армии и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

"Уверен, что все, о чем шла речь во время трехдневной совместной работы, будет способствовать дальнейшему развитию межгосударственных отношений в направлении военного сотрудничества", – отметил Наев.

В конце встречи представители делегации Войска Польского вместе с украинскими коллегами приняли участие в официальном церемониале чествования памяти воинов, которые героически погибли, сражаясь за суверенитет Украины во время российской агрессии. В частности, они почтили Героев, возложив цветы к Колоколу и Стелле Памяти.

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