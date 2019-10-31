Польша пошла войной против ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины. С соответствующим заявлением она обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Об этом говорится в сообщении ПАПЦ по итогам Собора архиепископов в Варшаве, который состоялся 29 октября. Так Польская церковь повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

Отмечается, что ПАПЦ поддерживает автокефалию Православной церкви Украины, которая "опирается на догматически канонические нормы, но не действия раскольников".

ПЦУ Украинская правда

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников — раскольников", — дословно указано в заявлении.

С позиции ПАПЦ, отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм.

"Это нарушает евхаристическую единство всего православие", — подытожили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

Православная церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье помесных церквей. Об этом заявил пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

После признания Православной церкви Украины Греческой церковью РПЦ прекратит связи с отдельными священниками, однако полностью разрывать отношения не намерен. В РПЦ утверждают, что информация об окончательном признании Церковью Эллады ПЦУ не соответствует действительности.

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