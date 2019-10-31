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31 октября • обновлено в 18:30
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Польша пошла войной против ПЦУ

2.4т Читать материал на украинском

Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины. С соответствующим заявлением она обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Об этом говорится в сообщении ПАПЦ по итогам Собора архиепископов в Варшаве, который состоялся 29 октября. Так Польская церковь повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

Отмечается, что ПАПЦ поддерживает автокефалию Православной церкви Украины, которая "опирается на догматически канонические нормы, но не действия раскольников".

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Единая церковь: Польша внезапно выступила против Украины

ПЦУ

ПЦУ

Украинская правда

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников — раскольников", — дословно указано в заявлении.

С позиции ПАПЦ, отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм.

"Это нарушает евхаристическую единство всего православие", — подытожили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Православная церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье помесных церквей. Об этом заявил пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

  • После признания Православной церкви Украины Греческой церковью РПЦ прекратит связи с отдельными священниками, однако полностью разрывать отношения не намерен. В РПЦ утверждают, что информация об окончательном признании Церковью Эллады ПЦУ не соответствует действительности.

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Место
Польша
Теги
Православная церковь Украины Томос
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну шо, хох лы, помогли вам ваши ляхи?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё, рагули, стригите чубы ...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Смачный польский пинок чуть пониже украинской спины. СУГС три раза!
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