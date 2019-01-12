Польша закроет границу с Украиной: названа причина

Польша прекратит таможенное оформление машин на границе с Украиной с 12 по 14 января 2019 года.

Как сообщила пресс-служба фискального ведомства во Львовской области, это связано с временным отключением электронных сервисов.

"Согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21:00 12 января по 3:00 14 января, в пунктах пропуска" Шегини-Медика "," Краковец-Корчева "и" Рава-Русская-Хребенне " будут недоступны отдельные электронные сервисы", - говорится в сообщении.

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В частности, работать не будут сервисы e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e -Export, e-Import, e-Status, в связи с чем польской стороной не будет осуществляться оформление и пропуск грузовых автомобилей с товарами в обоих направлениях.

Автоперевозчиков просят принять информацию к сведению и выбрать альтернативные маршруты пересечения государственной границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, село на границе Украины превратилось в свалку "евроблях", жители в панике.

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