Польша первой в мире начала производство препарата от COVID-19

Польская компания Biomed Lublin первой в мире в Люблине начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщил польский сенатор Глегож Челей, передает Оnet. Он заявил, что Польша – единственная страна в Центральной и Восточной Европе, в которой есть технологии для производства этого препарата.

Раствор в ампулах будет использоваться для внутремышечного введения. Он должен помочь ускорить выздоровление пациентов от коронавирусной инфекции.

Первая партия составит три тысячи ампул, которые произведут за шесть недель. Первую дозу планируют ввести пациенту через 8-9 недель.

Сумму затрат на разработку и производство препарата компания не сообщает. Известно, что на проект Biomed Lublin получили грант в размере пять млн злотых (около 37 млн грн).

Как писал OBOZREVATEL ранее, государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.