Польша оказалась на грани катастрофы без украинских заробитчан

Польша может оказаться в крайне затруднительном положении из-за зависимости от трудовых мигрантов из Украины. Ведь большинство в этом году в связи с пандемией коронавируса не смогут приехать туда на сезонные заработки.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших польских перерабатывающих предприятий (Real SA) Анджей Гайовничек.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и другого. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", – заявил он.

По словам поляка, в его стране сейчас назрела необходимость в "сотнях тысяч" сезонных работниках с Украины.

Если же, добавил он, через недели в связи с пандемией COVID-19 они не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Отмечается, что сейчас в соседней стране находится до миллиона украинцев. В то же время со середины марта оттуда домой вернулись более 180 тыс. граждан Украины. Правительство Польши даже автоматически продолжило украинцам срок действия виз и права пребывания за безвизовым режимом на период пандемии коронавируса и 30 дней после него.

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