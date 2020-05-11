Польша оказалась на грани катастрофы без украинских заробитчан
Польша может оказаться в крайне затруднительном положении из-за зависимости от трудовых мигрантов из Украины. Ведь большинство в этом году в связи с пандемией коронавируса не смогут приехать туда на сезонные заработки.
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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших польских перерабатывающих предприятий (Real SA) Анджей Гайовничек.
"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и другого. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", – заявил он.
По словам поляка, в его стране сейчас назрела необходимость в "сотнях тысяч" сезонных работниках с Украины.
Если же, добавил он, через недели в связи с пандемией COVID-19 они не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.
Отмечается, что сейчас в соседней стране находится до миллиона украинцев. В то же время со середины марта оттуда домой вернулись более 180 тыс. граждан Украины. Правительство Польши даже автоматически продолжило украинцам срок действия виз и права пребывания за безвизовым режимом на период пандемии коронавируса и 30 дней после него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.
В Польше признали, что без украинских заробитчан экономика страны не смогла бы так динамично расти, как это было в последние годы. Там ждут возвращения на работу тысяч граждан Украины.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила заказ на чартерные рейсы для доставки украинских заробитчан в страны Европы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.