Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

Об этом сообщается на правительственном сайте Польши. Зарегистрироваться для подачи документов на визу можно в электронной системе e-konsulat.

Отмечается, что сначала будут приниматься только документы с целью получения украинцами виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам

Уточнили также правила для заявителей:

с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством нужно приходить только в урочный час;

распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;

подготовить все необходимые документы список которых можно найти по ссылке https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-D в рубрике "Какие документы необходимо подать?";

ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 м от других лиц;

вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все другие личные вещи нужно оставить перед входом.

Напоминаем, в Украине карантин действует до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы доставить заробитчан из Украины.

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