Книгу з такою скандальною, а у нас в Україні сказали б і "зрадофільською" назвою написав польський генерал армії, донедавна командувач видами збройних сил Польщі Мирослав Ружанський. Зроблена вона в форматі інтерв'ю журналісту Gazeta Wyborcza Юліушу Цвелюху.

Це не перша публікація Цвелюха присвячена польській армії. Він автор бестселера Generalowie (Генерали) – циклу інтерв'ю з вищим генералітетом польської армії, який несподівано був відправлені на пенсію польським державним керівництвом невдовзі після перемоги партії "Право і справедливість" на парламентських виборах 2015р. Під надзвичайно патріотичними гаслами нова політична еліта встигла розсваритися мало не з усіма сусідами, створити собі проблеми у відносинах з союзниками по НАТО, ну і радикально змінити генеральський корпус польської армії.

Опинившись у відставці генерал Мирослав Ружанський не поринув в приватне життя, а почав міркувати як використати той військовий і бойовий досвід, який здобув за 30 років в збройних силах, заснувавши військово-аналітичну агенцію Stratpoints. Окрім того, поділившись з Юліушем Цвелюхом своїми враженнями від ситуації в польській армії, ну і звісно тим, як вище керівництво держави керує країною та її збройними силами. Участь у війнах в Іраку і Афганістані навчили генерала серйозно ставитися до війни.

Це не жарти, не дуель на пістолетах і навіть не боротьба за гідність нації, не вимахування шаблею для задоволення амбіцій високого начальства. Сама по собі перемога у війні може мати занадто високу ціну. Навряд чи в когось з афганців є підстави радіти перемозі над СРСР, якщо країна опинилася в руїні і відкинута в цивілізаційному розвитку років на 50, а то й усі 100.

До майбутньої війни треба готуватися постійно і не заспокоювати себе просторікуваннями, що ніхто не наважиться, або що ми рішучими втопимо противника в крові. Сучасна армія – дороге задоволення і без сильної економіки, без логістики, системи управління, зв’язку і авіації багато в сучасному світі не навоюєш.

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Війна – це питання виживання, питання життя і смерті. Армія, дипломатія, політичне керівництво – повинні бути настільки сильні і ефективні, вміти завчасно знайти союзників і так підготувати воєнну машину до війни, щоб самої війни не виникало. Генерал Ружанський має сумніви, що сучасна Польща готова до війни з таким противником як Росія і впевнений, що сподіватися, що якось воно буде – не варто.

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