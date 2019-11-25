"Поднимется вонь": раскрыта хитрость России в деле о передаче украинских кораблей

Россия не вернула Украине военные корабли, незаконно захваченные год назад в Керченском проливе, а передала их "на ответственное хранение как вещественные доказательства".
Такое разъяснение дал в эфире ObozTV адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов, комментируя возможность дальнейшего ремонта и возвращения кораблей в строй.
"По российским законам, если вещественные доказательства передаются на ответственное хранение – то потенциально следствие или суд может их истребовать обратно. Поэтому они должны оставаться в том виде, в котором их передали на ответственное хранение", – пояснил Полозов.
При этом он уточнил, что с точки зрения международного права и украинского законодательства такие действия российских властей абсолютно незаконны.
"Украина, конечно же, может отремонтировать эти суда и вернуть их в строй. Только с кремлевских болот будет ужасная вонь на этот счет. Что вы "нарушаете наши договоренности", – предупредил юрист.
Впрочем, по его мнению, реакция РФ вряд ли обернется какими-то правовыми последствиями для Украины.
"Что касается международных санкций, то Россия будет безусловно указывать на это в Международном трибунале. Но здесь вопрос, что было раньше: яйцо или курица? Т.е. сначала были нарушены иммунитеты (военных судов Украины. – Ред.), а потом уже российская сторона осуществляла какие-то действия. Надеюсь, что здесь Международный трибунал не поддержит позицию российских властей", – отметил Полозов.
Ранее, встречая катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Очакове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт кораблей понадобится три месяца и "все будет на ходу".
Украинские корабли после российского плена прибыли в Очаков
president.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
18 ноября 2019 года Россия передала Украине военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
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