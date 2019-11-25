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25 ноября • обновлено в 11:49
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"Поднимется вонь": раскрыта хитрость России в деле о передаче украинских кораблей

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Россия не вернула Украине военные корабли, незаконно захваченные год назад в Керченском проливе, а передала их "на ответственное хранение как вещественные доказательства".

Такое разъяснение дал в эфире ObozTV адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов, комментируя возможность дальнейшего ремонта и возвращения кораблей в строй.

"По российским законам, если вещественные доказательства передаются на ответственное хранение – то потенциально следствие или суд может их истребовать обратно. Поэтому они должны оставаться в том виде, в котором их передали на ответственное хранение", – пояснил Полозов.

При этом он уточнил, что с точки зрения международного права и украинского законодательства такие действия российских властей абсолютно незаконны.

"Украина, конечно же, может отремонтировать эти суда и вернуть их в строй. Только с кремлевских болот будет ужасная вонь на этот счет. Что вы "нарушаете наши договоренности", – предупредил юрист.

Впрочем, по его мнению, реакция РФ вряд ли обернется какими-то правовыми последствиями для Украины.

"Что касается международных санкций, то Россия будет безусловно указывать на это в Международном трибунале. Но здесь вопрос, что было раньше: яйцо или курица? Т.е. сначала были нарушены иммунитеты (военных судов Украины. – Ред.), а потом уже российская сторона осуществляла какие-то действия. Надеюсь, что здесь Международный трибунал не поддержит позицию российских властей", – отметил Полозов.

Ранее, встречая катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Очакове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт кораблей понадобится три месяца и "все будет на ходу".

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president.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
Керченский пролив пленные моряки Новости России
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
3 дня об этом в комментариях и только сейчас до безтрусых унитазофилов дошло)))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Маймунов Арсен, ишака подмыл, Арсен?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Для РФ главное что то спи.д.ить. То Крым, то унитазы вместе с их содержимым. Ну хоть что то!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
ПроЕ бало Ігор-пiдор "пашол" - это следствие деградации, ты уже там, д е б и л.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Яворский Сергей, пашол нах.уй, гни.да!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Развели как котят
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