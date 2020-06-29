Половину Украины зальет дождями: стало известно, где будет сухо и тепло

Кирилл Лютый Общество 22:44, 29.06.2020

Во вторник, 30 июня, во многих областях Украины ожидаются дожди, однако высокая температура удержится.

По данным Укргидрометцентра, сухо будет лишь в западных регионах страны (помимо Буковины) и на востоке – Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха по-прежнему будет достаточно высокой: от 24 до 26 градусов на западе, от 24 до 28 в центре и на севере, и от 29 до 33 градусов тепла на востоке и юге.

В Киеве также пройдут дожди, воздух прогреется от +26 до +28.

Погода от Укргидрометцентра на вторник, 20 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако высокие температуры будут прерываться волнами холода.

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