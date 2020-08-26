Половину Украины зальет дождями: где будет сухо и тепло 27 августа

Кирилл Лютый Общество 21:07, 26.08.2020

В четверг, 27 августа, половину Украины накроют дожди с грозами, которые приведут к похолоданию.

Осадки ожидаются в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в этих областях также снизится – столбик термометра будет показывать от +21 до +25 градусов.

Остальные области Украины в четверг останутся "сухими". Воздух в них прогреется от 26 до 30 градусов. Самые высокие температуры ожидаются на юге.

Погода в Украине на 27 августа
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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