Половину кислородных точек "нарисовали": Степанов нагрянул с проверкой в больницы Житомира

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов без предупреждения провел проверку больниц в Житомире, где лечат больных с COVID-19, и обнаружил там нарушения.

О результатах своей проверки министр написал в Facebook. Степанов посетил городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу.

По его словам, в первых двух медучреждениях проблем не было – они обеспечены кислородом, имеют запас концентраторов.

"Пообщался с несколькими пациентами. Никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов. Оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там нет", – отметил министр.

А вот в Житомирской областной больнице ситуация оказалась намного хуже.

Под лечение пациентов с коронавирусной болезнью это заведение было отведено еще 6 ноября, однако договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан.

Степанов отметил, что инфекционного контроля в больнице просто нет. Медики пожаловались ему, что не имеют доступа к средствам индивидуальной защиты.

Также выяснилось, что медучреждение подает ненастоящую статистику по кислородным точкам.

"Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимациях, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут (!) быть использованы под COVID-19", – сообщил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода, необходимого для лечения коронавируса, но есть логистические и технические вопросы. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, трудности с обеспечением пациентов кислородом не являются массовым явлением.