Половина Украины может остаться без воды из-за коррупционной схемы

В ближайшее время такие украинские города, как Днепр и область, Николаев, Кривой Рог и Житомир рискуют остаться без воды из-за критической ситуации с наличием реагента для ее обеззараживания.

Причиной масштабного коллапса может стать невыполнение условий поставок гипохлорита натрия (жидкого хлора) со стороны ООО "Аульская хлоропереливная станция" (АХС), которое передали из коммунальной собственности в управление частной компанией, сообщает "Стопкор".

Так, еще в 2011 году стратегически важное, к тому же еще и особо опасное предприятие решением Днепропетровского областного совета было передано в управление обществу с ограниченной ответственностью, которое начинало деятельность как обычный перевозчик.

Фото: "Стопкор"

Примечательно, что руководителем АХС является директор того самого коммунального предприятия, которое и передавалось из коммунальной собственности в частные руки, по имени Сергей Литвиненко.

Ежегодный оборот АХС достигает 300 млн грн, однако пока государство не контролирует стратегический объект ни финансово, ни технически. Решение о передаче объекта в управление частной фирме уже нанесло Украине ущерб почти 15 млн грн и поставило под угрозу поставки питьевой воды для половины страны. Журналисты отмечают, что за этой коррупционной схемой стоят высокопоставленные чиновники Днепропетровского областного совета и один известный народный депутат.