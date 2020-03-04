Половина украинцев считают эпидемию коронавируса искусственной – опрос

Почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.

Об этом говорится в итогах социологического исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенного по заказу Украинского института будущего, пишет ZN.UA.

Итоги опроса о коронавирусе ZN.UA

Коронавирус "Апостроф"

В то же время 22% респондентов убеждены, что распространение смертельно опасной болезни – это случайная утечка. Еще 19% называют Covid-2019 природным явлением.

Что касается страха украинцев перед коронавирусом, то его испытывает 19% (из них 26% – 60+ лет). Вместе с тем 36% не имеют никаких опасений, а 41% побаиваются.

Итоги опроса о коронавирусе ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.

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