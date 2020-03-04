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4 марта • обновлено в 15:52
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Половина украинцев считают эпидемию коронавируса искусственной – опрос

1.7т
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Почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.

Об этом говорится в итогах социологического исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенного по заказу Украинского института будущего, пишет ZN.UA.

Итоги опроса о коронавирусе

Итоги опроса о коронавирусе

ZN.UA

Коронавирус

Коронавирус

"Апостроф"

В то же время 22% респондентов убеждены, что распространение смертельно опасной болезни – это случайная утечка. Еще 19% называют Covid-2019 природным явлением.

Что касается страха украинцев перед коронавирусом, то его испытывает 19% (из них 26% – 60+ лет). Вместе с тем 36% не имеют никаких опасений, а 41% побаиваются.

Итоги опроса о коронавирусе

Итоги опроса о коронавирусе

ZN.UA

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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