Половина украинцев считают эпидемию коронавируса искусственной – опрос

Почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.
Об этом говорится в итогах социологического исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенного по заказу Украинского института будущего, пишет ZN.UA.
Итоги опроса о коронавирусе
ZN.UA
Коронавирус
"Апостроф"
В то же время 22% респондентов убеждены, что распространение смертельно опасной болезни – это случайная утечка. Еще 19% называют Covid-2019 природным явлением.
Что касается страха украинцев перед коронавирусом, то его испытывает 19% (из них 26% – 60+ лет). Вместе с тем 36% не имеют никаких опасений, а 41% побаиваются.
Итоги опроса о коронавирусе
ZN.UA
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.
Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.
Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.
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