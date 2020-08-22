Половина сентября в Украине будет летней: синоптик дал прогноз на начало осени

Погода в Украине будет летней до середины сентября.

Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. "Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс", – уточнил он.

Как пояснил синоптик, температура воздуха днем может достигать 25-30 градусов выше нуля, но в течение этого теплого периода могут быть непродолжительные похолодания на 3-4 дня. "Но это еще не настоящая осень, это переходный период", – подчеркнул он.

Синоптик сообщил, что процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался. На это, в частности, указывают более низкие ночные температуры воздуха. В то же время из-за инерционности атмосферы настоящая осень может прийти в Украину лишь во второй половине сентября.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики озвучили прогноз на "длинные выходные" с 22 по 24 августа и на День независимости Украины.