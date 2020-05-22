Половина Левобережной Украины и Конча-Заспа могут уйти под воду: эколог предупредил о реальной опасности

Из-за неконтролируемой застройки дамб Каневского и Киевского водохранилищ под воду может уйти половина Левобережной Украины и элитный поселок Конча-Заспа.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал украинский эколог Александр Соколенко. По его словам, в первую очередь пострадают левобережные регионы вдоль Днепра от Каневского водохранилища и ниже киевского микрорайона Осокорки, они могут быть затоплены.

"Это реальная опасность, которая постоянно усиливается. Дамбы строились не для того, чтобы на них стояли коттеджи. Это препятствие между водохранилищем и окружающими территориями. Они земляные, длиной в несколько километров. Если размоет в какой-то части, Левобережье Украины уйдет под воду. В зоне риска – регионы вдоль Днепра от Каневского водохранилища и ниже Осокорков, затопится вся территория между Днепром, Десной и до Чернигова, включая Конча-Заспу", – заверил эколог.

Конча-Заспа vesti.ua

По его словам, дамбы как сооружения очень сложные. Их функция не просто отделить водоем от остальной территории с противоположной стороны. Дамба должна отводить лишнюю влагу через коллекторы в специальные водоотводные каналы. Они функционируют вдоль Каневского и Киевского водохранилищ. Кроме того, дамбы дополнительно укрепляли еще и лесопосадками, так как корень удерживает влагу.

"Часть этих лесов сожгли, другая часть оказалась за заборами многочисленных усадеб. Некоторые их даже вырубили. А компетентные органы, которые должны штрафовать за это, просто не работают. Рано или поздно, может произойти техногенная авария, в каком-то месте дамбу просто размоет. Между Киевским водохранилищем и Десной нет никаких повышений, в соответствии затопится вся территория и превратится в сплошной затопленный участок", – предупредил Соколенко.

Опасность представляет также и Козинская дамба, которая защищает элитные поселки Конча-Заспа и Козин, а также долину реки Козинка.

"Это небольшая полоса, но она тоже неконтролируемо застроена коттеджами. Ситуация там не такая критическая, потому что это верховья водохранилища. Уровень воды невелик. Им больше угрожает прорыв Киевской ГЭС. Если Киевское водохранилище пойдет вниз – затопит всю Конча-Заспу", – подытожил эколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Национальной экологической совета Украины опасаются, что из-за образования пустот в конструкции Каневской ГЭС она может разрушиться и затопить значительную часть Черкасской области.