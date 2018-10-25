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''Полощут извилины'': вокруг ''Интера'' разгорается новый скандал из-за ''русского мира''

5.7тЧитать материал на украинском

Телеканал "Интер" запускает в утренний эфир программу "Слово предстоятеля", в которой глава Украинской православной церкви МП митрополит Онуфрий будет обращаться к верующим.

Как отметил на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, новая программа выйдет по "классическим совковым аргументам - просьбам трудящихся".

"Интер" усиливает поток мусора, промывающий мозги аудитории: теперь полоскать извилины зрителей "Интера" еженедельно будет и митрополит РПЦ(уа) Онуфрий", - написал блогер.

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Он считает, что через "Слово предстоятеля" церковники "будут всячески подталкивать аудиторию к массовым протестам и кровавым побоищам вокруг занимаемых РПЦ(уа) храмов". "Организаторов у ФСБ достаточно, а вот пушечного мяса много не бывает", - подчеркнул Голобуцкий.

"Одно крыло ФСБ дает голос другому управлению ряжеными", "Цвинтер вообще берега потерял", - пишут пользователи сети в комментариях.

''Полощут извилины'': вокруг ''Интера'' разгорается новый скандал из-за ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаНезависимость УПЦ
Персоны
Митрополит ОнуфрийАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Объекты
телеканал Интерединая церковьУПЦ МП
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Файбер Моня
Файбер Моня
По ходу пятый анал является чемпионом в Украине по потокам мусора, промывающему мозги аудитории.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московских иуд попов крышует опг порошенко!! почему интер ньюсван 112 и зик до сих пор работают против Украины на Москву Россию и Путина!!?? да потому что страной правит опг порошенко
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Подписываем петицию о закрытии Интера!
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чорний Жупан
чорний Жупан
Kiev Mangust, только 5 анал! только 1+1 дурак не один!
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