''Полощут извилины'': вокруг ''Интера'' разгорается новый скандал из-за ''русского мира''

Телеканал "Интер" запускает в утренний эфир программу "Слово предстоятеля", в которой глава Украинской православной церкви МП митрополит Онуфрий будет обращаться к верующим.

Как отметил на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, новая программа выйдет по "классическим совковым аргументам - просьбам трудящихся".

"Интер" усиливает поток мусора, промывающий мозги аудитории: теперь полоскать извилины зрителей "Интера" еженедельно будет и митрополит РПЦ(уа) Онуфрий", - написал блогер.

Он считает, что через "Слово предстоятеля" церковники "будут всячески подталкивать аудиторию к массовым протестам и кровавым побоищам вокруг занимаемых РПЦ(уа) храмов". "Организаторов у ФСБ достаточно, а вот пушечного мяса много не бывает", - подчеркнул Голобуцкий.

"Одно крыло ФСБ дает голос другому управлению ряжеными", "Цвинтер вообще берега потерял", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.