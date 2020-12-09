Полный локдаун в Украине могут ввести уже с 1 января – СМИ

Полный локдаун в Украине могут ввести с 1-го по 14 января.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на собственные источники в Кабмине. По его информации, окончательное решение должны принять на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Местным властям якобы предложат закрыть учебные заведения, учреждения торговли, кроме тех, что продают продукты, и аптек; под запрет попадут и развлекательные заведения, уточнил источник.

Доставку товаров и работу церквей разрешат.

Общественный транспорт будет работать с ограничениями, вероятнее всего, при условии 50%-ной наполненности. Междугородное и межобластное транспортное сообщение закрывать не будут, сообщил источник журналистов.

Ношение масок и штрафы за их отсутствие или неправильное использование останутся.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

Не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Как и прогнозировали эпидемиологи, после относительного затишья летом страны мира с наступлением осени столкнулись со второй волной коронавируса. Количество случаев заболевания в большинстве европейских стран перевалило за миллион, а смерти от инфекции и спровоцированных ею осложнений считают десятками тысяч.

Многие европейские правительства вводили жесткий карантин, и это уже дало свои результаты. За ноябрь темпы заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в Европе замедлились, также упала смертность.

Однако власти Украины до сих пор не определились с датой введения локдауна.

При этом по состоянию на утро среды, 9 декабря, в Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 – обнаружены только за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 204 человека (+276 за сутки), а 451 118 пациентов (+14 554 за сутки) полностью победили болезнь.

Существует два возможных варианта сценария по локдауну в Украине, и второй будет стоить тысяч человеческих жизней.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине в декабре 2020 года, однако карантинные меры, по его словам, могут быть усилены уже в январе. Он заверил, что больницы якобы способны сейчас справиться с нагрузкой.

Это заявление совпало с информацией, полученной ранее OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.

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