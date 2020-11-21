Локдаун могут ввести, даты пока нет: Шмыгаль подтвердил вероятность полного закрытия страны

Мирослав Семенюк Общество 16:02, 21.11.2020 Обновлено: 16:47, 21.11.2020

В правительстве Украины прорабатывают вариант полного локдауна в связи с распространением коронавируса, но четкой даты пока нет.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, пока карантин выходного дня остается "разумной альтернативой локдауну".

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня", – отметил он.

По словам Шмыгаля, сейчас ведется обсуждение плана Б с мэрами городов, представителями бизнеса, Советом церквей, эпидемиологами и инфекционистами.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты о введении более жесткого карантина сейчас нет", – добавил премьер.

Cкрин Facebook

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