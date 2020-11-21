Локдаун могут ввести, даты пока нет: Шмыгаль подтвердил вероятность полного закрытия страны
В правительстве Украины прорабатывают вариант полного локдауна в связи с распространением коронавируса, но четкой даты пока нет.
Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, пока карантин выходного дня остается "разумной альтернативой локдауну".
"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня", – отметил он.
По словам Шмыгаля, сейчас ведется обсуждение плана Б с мэрами городов, представителями бизнеса, Советом церквей, эпидемиологами и инфекционистами.
"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты о введении более жесткого карантина сейчас нет", – добавил премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести карантин выходного дня. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.
Шмыгаль ранее сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, поскольку свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и выступил за введение в стране полного локдауна на три недели.