Полный локдаун рассматривается правительством, – Шмыгаль

В правительстве Украины прорабатывают вариант полного локдауна в связи с распространением коронавируса, но четкой даты пока нет.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, пока карантин выходного дня остается "разумной альтернативой локдауну".

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня", – отметил он.

По словам Шмыгаля, сейчас ведется обсуждение плана Б с мэрами городов, представителями бизнеса, Советом церквей, эпидемиологами и инфекционистами.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты о введении более жесткого карантина сейчас нет", – добавил премьер.

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