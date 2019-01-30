''Полностью очистились'': на Львовщине приходы РПЦ массово перешли в ПЦУ 

В Сокальськом районе Львовской области все девять общин РПЦ в Украине перешли в украинскую православную церковь.

Об этом сообщил председатель райсовета Николай Пасько на странице в Facebook, обратив внимание на патриотичность прихожан.

"Томос- наш! Мы если не первый, то по крайней мере один из первых районов Украины!" - написал он.

Иллюстрация "Фокус"

По словам Пасько, несмотря на "определенных политиканов местного разлива", которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила.

"Во всех 9 приходах нашего района так называемой московской церкви принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась!" - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным митрополита Епифания, уже более ста приходов РПЦ перешли в ПЦУ.

Интронизация Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

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