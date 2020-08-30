Полнолуние в сентябре 2020: чем опасна Кукурузная луна и что нельзя делать

В среду, 2 сентября, в 08:21 по Киеву состоится необычное полнолуние, известное под названием Кукурузная луна, или Луна Урожая.

Чего ждать от данного явления и что нужно сделать, чтобы пережить его благоприятно, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое Кукурузная луна

Сентябрьская Луна известна под названием Кукурузная луна – так ее прозвали индейцы, поскольку как раз в это время в Северной Америке начинали собирать початки кукурузы. Также полнолуние сентября известно как Луна Урожая.

Чего ждать от Кукурузной луны 2020

С древних времен люди верили, что в полнолуние могут происходить разные мистические события, поэтому важные дела и решения откладывали на другие дни.

Кроме того, в этот период сложно объективно оценивать ситуацию, поэтому не стоит делать поспешных выводов.

Важные дела и решения противопоказаны в полнолуние Pixabay

Что нужно делать в полнолуние

Считается, что полнолуние наделяет человека энергией, поэтому многие не могут заснуть, когда за окном ярко светит спутник Земли.

Чтобы напрасно не накапливать энергию, желательно заранее спланировать день 2 сентября. Полезно сделать генеральную уборку в доме и в саду, провести интенсивную тренировку.

Что нельзя делать в Кукурузное полнолуние

Людям, которые будут чувствовать беспокойство в этот день, стоит расслабиться и провести время с близкими. Важно абстрагироваться от проблем, чтобы отпустить чувство тревоги.

Водителям стоит быть особо осторожными за рулем. По данным ученых из Университета Принстона, США, в этот день увеличивается число аварий. Так, многие могут почувствовать прилив энергии и излишней самоуверенности.

Лучше не делать крупных покупок.

Будьте терпимы с близкими, не провоцируйте ссор и конфликтов. Возникшие в этот день недоразумения уладить в разы сложнее.

Не стоит поднимать с начальством вопрос о повышении заработной платы, отложите его на пару дней.

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