Полнолуние в ноябре: маг предложил загадать особое желание

В полнолуние 12 ноября маг ведической традиции Игорь Мехеда порекомендовал загадывать желания на совершение прорывов в любой сфере жизни.
"В полнолуние можно обращаться к Высшим Силам с любыми просьбами", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.
Как пояснил Игорь Мехеда, в ноябре 2019 года полнолуние произойдет в 15:37 по киевскому времени. При этом Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Овна.
По словам мага, "Овен отвечает за создание резких прорывов во всех сферах", поэтому желания, озвучиваемые в этот день, могут касаться, прежде всего, быстрых позитивных перемен в любой сфере жизни.
В полнолуние Высшие Силы слышат человека, сказал маг
"На полнолуние можно обращаться к любым Высшим Силам любой духовной традиции", - добавил Игорь Мехеда. Он пояснил этот феномен тем, что "в полнолуние Силы Неба слышат людей".
Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина озвучила лунный календарь денег, а также лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.