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5 ноября • обновлено в 23:42
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Полнолуние в ноябре: маг предложил загадать особое желание

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В полнолуние 12 ноября маг ведической традиции Игорь Мехеда порекомендовал загадывать желания на совершение прорывов в любой сфере жизни.

"В полнолуние можно обращаться к Высшим Силам с любыми просьбами", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил Игорь Мехеда, в ноябре 2019 года полнолуние произойдет в 15:37 по киевскому времени. При этом Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Овна.

По словам мага, "Овен отвечает за создание резких прорывов во всех сферах", поэтому желания, озвучиваемые в этот день, могут касаться, прежде всего, быстрых позитивных перемен в любой сфере жизни.

В полнолуние Высшие Силы слышат человека, сказал маг

В полнолуние Высшие Силы слышат человека, сказал маг

"На полнолуние можно обращаться к любым Высшим Силам любой духовной традиции", - добавил Игорь Мехеда. Он пояснил этот феномен тем, что "в полнолуние Силы Неба слышат людей".

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Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
лунный календарь
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