Полнолуние и пятница 13-го: как получить пользу от "ужасного" дня

Словосочетание "пятница, 13-е" традиционно вызывает если не ужас, то, по крайней мере, некоторое беспокойство у большинства людей. Несмотря на то, что такое совпадение дня недели и дня месяца бывает несколько раз в год, этот научный факт никого не убеждает: пятница, 13-е напрягает.

Интересно, что в этот раз пятница, 13-е практически совпадает с полнолунием, которое произойдет в ночь на 14 сентября.

OBOZREVATEL попросил рассказать об этом мистическом дне профессионалов – мага ведической традиции Игоря Мехеду и астролога Эфу Форину. Они не только прояснили ситуацию, но и поделились необычными, но очень простыми и эффективными ритуалами, которые можно попробовать совершить в пятницу, 13-го.

Черный кот и пятница, 13-е. Иллюстрация wallhere.com

Почему пятница, 13-е – это не страшно, а позитивно и прогрессивно

Игорь Мехеда: Пятница, 13-е – это действительно необычная дата. Почему древние выделяли число 13? Потому что цикл жизни сильно связан с числом 12: 12 месяцев в году, 12 знаков Зодиака, 12 часов дня и так далее. Таким образом, число 13 – символ перехода на новый цикл, на новый виток спирали. Во всех нумерологических системах число 13 обозначает перемены.

В древности числа 13 не боялись, потому что знали: оно вызовет благоприятные перемены, движение и выход из застоя.

Почему же позже пятница, 13 стала пугающим символом? Это связано с окончанием эпохи рыцарства, в частности, с Орденом тамплиеров. Именно в пятницу, 13 октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа были арестованы практически все тамплиеры. Этот день послужил началом преследования всех рыцарских орденов. Многие казни рыцарей также были осуществлены 13 числа.

Именно 13 октября рухнула мистическая концепция средневековой Европы. Как пишут философы, светлый мистицизм и эпоха рыцарских орденов безвозвратно ушла в прошлое. И духовная составляющая тогдашней Европы начала утрачиваться. Это событие воспринималось как трагедия того времени.

И с тех пор число 13, особенно в сочетании с пятницей, приобрело негативный смысл. Оно перестало быть светлым числом и стало символом катастроф.

Миф о пятнице, 13-е подкреплялся в культуре, в книгах, в театре и в кино, благодаря чему он стал обрастать все новыми мистическими и ужасающими чертами. И даже сегодня, спустя много веков после тех событий, сохранилось множество примет. Например, в американских отелях нет 13-го этажа.

Но важно понимать, что суеверия "работают" только для тех, кто принял этот "язык" для общения со вселенной. Если вы приняли эти "правила игры", вселенная будет отвечать именно на этом языке. Например, я иду на важную встречу, а на дороге – черный кот. Встреча будет пустая, потому что я верю в эту примету. И так далее.

Но если мы не принимаем язык суеверий, то с нами ничего не случится, даже если в пятницу, 13, черная кошка разобьет пустым ведром старое зеркало.

Мистика пятницы, 13. Иллюстрация Google Images

Прислушивайтесь к разговорам, не говорите лишнего, не надевайте красного: важные советы

Эфа Форина: Ближайшая пятница, 13 сентября, совпадает с полнолунием. И это полнолуние будет очень интересным. Будет благоприятное соединение планет. В созвездиях Дев и Рыб будут скопления планет. Это означает тайны, непонятные ситуации – не просто двусмысленные, а "трехсмысленные", когда мы говорим одно, подразумеваем второе, а на самом деле это третье.

Этот период будет очень хорошим для открытия тайн, для дотошного "докапывания" до истины. "А что обо мне думает Вася? Что имела в виду Вера Григорьевна?" Люди, деятельность которых связана с точными цифрами, могут в эту пятницу легко обнаружить ошибку в вычислениях, которую до этого никак не могли найти.

В эти дни можно перечитать договора, чтобы понять, что в них не так.

Эта пятница даст прояснение того, как дела обстоят на самом деле. Поэтому очень важно обращать внимание на знаки, на подсказки от вселенной. Например, на глаза попадется какая-то статья, или до слуха донесется обрывок кем-то сказанной фразы или какая-то строчка из песни, которая прозвучит как ответ на вопрос.

В пятницу советую ходить по местам большого скопления людей, желательно молча, в одиночку и слушать обрывки разговора.

Следует быть осторожными и не афишировать свои планы. Не будьте болтливыми. В пятницу лучше помалкивать. Почему? Потому что "эфир будет очень тонким", и идею, которую вы озвучите, могут подхватить даже на другом конце земли.

Что касается социума, то в нем будет преобладать желание кардинальных перемен. Не исключены громкие отставки или неожиданные назначения на высшие государственные посты.

День может быть травматичным и аварийным. Не потому, что это пятница, 13, а за счет психологического момента. В этот день за рулем нужно быть просто более внимательным, а если вы чувствуете волнение, садясь в автомобиль, лучше вызовите такси или воспользуйтесь общественным транспортом.

Не надо в этот день надевать одежду яркого цвета. Лучше выберите что-то поспокойней - зеленое, бирюзовое и так далее. Откажитесь от красного, алого цвета и от кислотных цветов. Если есть возможность, зажигаем зеленые или белые свечи, четное число.

Желтая свеча, иллюстрация https://madeheart.com

Ритуал от Игоря Мехеды на перемены в жизни

Есть ритуал, с помощью которого можно вызвать перемены. Для этого необходимо выйти на улицу и на каждую из четырех сторон света произнести какую-то молитву или заклинание. Вскоре должны начаться какие-то необычные события, связанные с трансформацией человека и общества.

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Как сделать денежный талисман: инструкция от Игоря Мехеды

Специальный талисман на денежный достаток можно изготовить в пятницу, 13. Для этого потребуются: монеты, взятые из сдачи во время покупок в магазине, желтая свеча, кусочек белой ткани размером 25х25 см. Следует расположиться на кухне. Зажечь свечу, положить монеты на ткань и прочитать заговор: "Реки золотые ко мне текут, монеты быстрые на порог катятся, каменья драгоценные в карман попадают – и тому рост вечно. Пусть у меня в доме живут и приумножаются".

Заговор читают 13 раз, затем заворачивают монеты в ткань и кладут в шкаф. Дальше о талисмане забывают. Он будет действовать очень долго.

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