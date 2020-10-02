Полнолуние 2 октября 2020: на кого и как влияет Луна охотника
В пятницу, 2 октября, в 00.07 по Киеву наступило полнолуние, известное под названием Луна охотника. Прошло оно под знаком Овна.
Чем опасно данное явление и что не рекомендуется делать в этот период, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Что такое Луна охотника
Полнолуние в октябре, первое, которое наступает после дня осеннего равноденствия, известно также как Луна охотника, или Охотничья луна. Так, согласно американскому Фермерскому альманаху, это время считается лучшим для охоты на оленей и других животных.
Кроме того, это время заготовок на зиму, сбора оставшегося урожая и подведения итогов теплой поры года.
Чего ждать от Охотничьей луны 2020
Считается, что полнолуние напрямую влияет на жизнь на Земле. В эту фазу Луны растет творческая энергия, поэтому, по мнению астрологов, октябрьское полнолуние является благоприятным для всех представителей творческих профессий.
В то же время оно считается достаточно сложным периодом, когда повышен риск эмоциональных всплесков и конфликтных ситуаций. Легче всего переносят полнолуние люди с уравновешенной психикой и давно устоявшимися жизненными целями.
Что можно делать в полнолуние 2 октября
В период полнолуния организм особенно активно тратит свои ресурсы и отличается повышенной возбудимостью. Поэтому, чтобы напрасно не накапливать энергию, стоит заранее спланировать день 2 октября. Можно сделать генеральную уборку в доме и в саду, провести интенсивную тренировку.
Что нельзя делать в Луну охотника
Начинать новые дела.
Делать крупные покупки.
Давать деньги в долг.
Планировать дела на длительный период.
Поднимать вопрос о повышении заработной платы.
Стоит избегать конфликтов: людям, которые будут чувствовать беспокойство в этот день, стоит расслабиться и провести время с близкими. Важно абстрагироваться от проблем, чтобы отпустить чувство тревоги.
Будьте терпимы с близкими, не провоцируйте ссор и конфликтов. Возникшие в этот день недоразумения уладить в разы сложнее.
Стоит быть особо осторожным за рулем. По статистике, в этот день увеличивается число аварий. Так, многие могут почувствовать прилив энергии и излишней самоуверенности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог назвал опасность полнолуния 2 октября и дал совет.